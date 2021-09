11η Σεπτεμβρίου | Μητσοτάκης: Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τον λογαριασμό του στο twitter, στέλνει μήνυμα υποστήριξης στις ΗΠΑ που συμπληρώνουν 20 χρόνια σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Πριν από 20 χρόνια, ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Θυμόμαστε τα θύματα. Τη γενναιότητα των ανδρών και των γυναικών που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να σώσουν άλλους. Την αποφασιστικότητα να παραμείνουμε ενωμένοι στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Twenty years ago the world changed forever. We remember the victims. The bravery of the men and women who risked their lives to save others. The determination to stand united in the fight against terrorism. We will #NeverForget #September11 pic.twitter.com/LAmu7yalrg

