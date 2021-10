Facebook: Το μπλακάουτ δεν συνέβη λόγω κάποιας κακόβουλης δραστηριότητας

Στον απόηχο του χθεσινού πολύωρου μπλακάουτ, η εταιρεία Facebook Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπήρξε κάποια «κακόβουλη δραστηριότητα» στις λανθασμένες αλλαγές ρυθμίσεων.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία δεν είχε διευκρινίσει αν αυτή η αλλαγή ρυθμίσεων ήταν προγραμματισμένη ή αν κάποιος τρίτος σκόπιμα παρενέβη στους διακομιστές της.

As our platforms are coming back online, we wanted to share some more information about today’s outage and what caused it. https://t.co/JkZnn2I37g

— Facebook Engineering (@fb_engineering) October 5, 2021