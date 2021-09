Eντυπωσιακές εμφανίσεις στην 73η τελετή απονομής των Emmy

Tο Λος Άντζελες υποδέχτηκε τους σταρ για την 73η τελετή απονομής των Emmy Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης 2021.

Η πανδημία της Covid-19 επηρέασε και τη φετινή γιορτή, η οποία ήταν πιο περιορισμένη σε σύγκριση με εκείνες των προηγούμενων ετών, υπήρχε όμως κόκκινο χαλί αυτή τη φορά.

Η βρετανική εισβολή στην τηλεόραση επιβεβαιώθηκε πλήρως την Κυριακή το βράδυ στην 73η τελετή απονομής των βραβείων Emmy.

Η σειρά «The Crown» του Netflix και η σειρά «Ted Lasso» του Apple TV Plus – οι οποίες διαδραματίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν κυρίως βρετανικό καστ – κέρδισαν βραβεία στις βασικές κατηγορίες, στις οποίες αναμενόταν, αλλά εξέπληξαν και σε άλλες, που δεν ήταν τα φαβορί.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των αμερικανικών βραβείων που αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα στον χώρο της τηλεόρασης, οι πλατφόρμες streaming κέρδισαν και στις τρεις κύριες κατηγορίες προγραμμάτων, δραματικής σειράς, κωμικής σειράς και σειράς περιορισμένων επεισοδίων.

Η πλατφόρμα Apple TV Plus έγραψε ιστορία, καθώς απέσπασε βραβείο για τηλεοπτική σειρά μόλις στο δεύτερο έτος λειτουργίας της. Το Netflix κέρδισε δύο βραβεία για το «The Crown και το «The Queen’s Gambit».

«Έχω χάσει τα λόγια μου» τόνισε ο Πίτερ Μόργκαν, δημιουργός και σεναριογράφος της βρετανικής σειράς για τη βασιλική οικογένεια «The Crown», που πήρε τα βραβεία υποκριτικής, σεναρίου και σκηνοθεσίας.

Όμως η τελετή αποδείχθηκε απογοητευτική για όσους ελέγχουν τη διαφορετικότητα στο Χόλιγουντ. Αν και υπήρξε αριθμός ρεκόρ έγχρωμων υποψηφίων ανακοινώθηκαν μόνον δύο μαύροι νικητές, ο RuPaul για το RuPaul’s Drag Race και η Μικαέλα Κόελ για το I May Destroy You.

Οι πρωταγωνιστές του «The Crown» Ολίβια Κόλμαν, η οποία υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου και Τζος Ο’ Κόνορ, ο οποίος ενσαρκώνει τον πρίγκιπα Κάρολο, κέρδισαν τα κορυφαία βραβεία υποκριτικής σε δραματική σειρά.

«Θα στοιχημάτιζα χρήματα ότι αυτό δεν θα συνέβαινε» είπε η Ολίβια Κόλμαν για το βραβείο, χαρακτηρίζοντάς το «ένα υπέροχο τέλος στο πιο εκπληκτικό ταξίδι» με το καστ και τους δημιουργούς της σειράς. Η ηθοποιός στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα.