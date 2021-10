Αφγανιστάν: Έκρηξη σε τέμενος στην Κουντούζ με πάνω από 50 νεκρούς [pics]

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε σιιτικό τέμενος στην βορειοανατολική επαρχία του Αφγανιστάν, την Κουντούζ, την ώρα που πιστοί προσεύχονταν μέσα σε αυτό.

Από την έκρηξη έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 50 νεκροί και πάνω από 140 τραυματίες.

Afghanistan: Deadly attack hits Kunduz mosque during Friday prayers۔ A suicide bomber has targeted a mosque in the northern Afghan city of Kunduz during Friday prayers, killing at least 50 people, local officials say.#Afganistan #BLAST pic.twitter.com/ICspvsUeWH

— Asif Mehmood (@asifmehmoodpak) October 8, 2021