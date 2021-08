Αφγανιστάν: Νέα έκρηξη στην Καμπούλ [updates]

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων ξένων πρακτορείων μια νέα έκρηξη ακούστηκε σε γειτονιά στη νοτιοδυτική πλευρά της Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Nέες πληροφορίες από το The Associated Press κάνουν λόγο για ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα της νέας επίθεσης. Καμία ομάδα δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη.

BREAKING: A rocket has hit a neighborhood northwest of the Kabul international airport amid U.S. evacuations, killing a child, according to an Afghan police chief. No group immediately claimed responsibility for the attack. https://t.co/FOo7jdvqkL

— The Associated Press (@AP) August 29, 2021