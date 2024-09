Αυξάνει επιρροή η Τουρκία στα Βαλκάνια – Στόχος ο διπλασιασμός των εμπορικών συναλλαγών με τη Β. Μακεδονία

Επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Βόρεια Μακεδονία

Το Associated Press σε ανταπόκριση από τα Σκόπια που αναμεταδίδει το ABC News με τίτλο Turkey hopes to double its trade with North Macedonia to $2 billion αναφέρεται στην επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του ελπίζει να αυξήσει το εμπόριο με τη βαλκανική χώρα σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, δηλαδή να διπλασιάσει περίπου τον τρέχοντα όγκο. Ο Φιντάν δήλωσε μετά από συνομιλίες στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Τίμτσο Μουτσούνσκι ότι η Άγκυρα θέλει να δημιουργήσει ένα «στρατηγικό συμβούλιο συνεργασίας», για να διαχειριστεί την αύξηση του εμπορίου. Κανένας από τους δύο υπουργούς δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα.

Η Τουρκία είναι σήμερα ο έβδομος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονίας. «Θέλουμε να ανεβάσουμε την οικονομική μας συνεργασία σε επίπεδο που αρμόζει στις ισχυρές πολιτικές μας σχέσεις. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον όγκο του εμπορίου μας με τη Μακεδονία στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Φιντάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μουτσούνσκι. «Συζητήσαμε με τον αξιότιμο ομόλογό μας για τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό». Ο Μουτσούνσκι χαρακτήρισε την επίσκεψη ως «άλλη μια σημαντική στιγμή στις διμερείς τους σχέσεις». Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης θέματα σχετικά με την τουρκική κοινότητα στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 4% του πληθυσμού της χώρας που ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έθεσε επίσης το ζήτημα της καταπολέμησης των οπαδών του κληρικού Φετουλάχ Γκιουλέν, με έδρα τις ΗΠΑ, πρώην συμμάχου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το κίνημα του οποίου η Άγκυρα θεωρεί πλέον τρομοκρατική οργάνωση, γνωστή ως FETO. Η Τουρκία πιστεύει ότι η FETO δραστηριοποιείται στη Βόρεια Μακεδονία μέσω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εμπορικών εταιρειών και θέτει το θέμα σε κάθε συνάντηση με αξιωματούχους της βαλκανικής χώρας. Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας απαντούν ότι συνεργάζονται με την τουρκική πλευρά και ότι ενεργούν σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τις διεθνείς συμφωνίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία έκδοση φερόμενων ως μελών της FETO από τη Βόρεια Μακεδονία στην Τουρκία.