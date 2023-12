ΑΙ: «Σωσίας» του Πούτιν βρήκε ευκαιρία να του θέσει ερωτήσεις

Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε να τα χάνει για λίγο, μπερδεύοντας τα λόγια του, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έκδοση του εαυτού του που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

Ο «σωσίας» βρήκε την ευκαιρία να θέσει μια ερώτηση στον Πούτιν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου όπου δεκάδες πολίτες απ’ όλη την χώρα είχαν συνδεθεί με τον πρόεδρο μέσω βιντεοσύνδεσης.

Vladimir Putin aka Oxygen thief, received a question from a university student who used deepfake technology to make himself appear as Putin, asking the Russian leader what he thinks about the rise of artificial intelligence. pic.twitter.com/TmlmfIFJ5X

