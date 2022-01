Αλέξης Τσίπρας για Νταβίντ Σασόλι: Ήταν ένας φίλος της Ελλάδας με προοδευτικό όραμα

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στο Twitter.

The sudden death of @EP_President David Sassoli is a terrible loss for Europe and Italy. A friend of Greece, with a progressive vision for social Europe, who fought for a strong European Parliament. Deepest condolences.

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 11, 2022