Άλμπερτ Μπουρλά: Ο κορωνοϊός τελειώνει το 2022

Ο Άλμπερτ Μπουρλά διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer εκτίμησε ότι ο κορωνοιός θα τελειώσει μέσα στο 2022.

“I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life.”

Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that future vaccines could last at least a year to fight new variants. https://t.co/Ekqp2WJEV7 pic.twitter.com/0SzoPeKjui

— This Week (@ThisWeekABC) September 26, 2021