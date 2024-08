Αγγλία: Ο Έλον Μασκ παίρνει το μέρος της ακροδεξιάς και λέει πως «ο εμφύλιος είναι αναπόφευκτος»

Είναι μερικά πράγματα που δεν θα σταματήσουν να μας παιδεύουν. Πάντα θα αναρωτιόμαστε, πάντα θα αναζητούμε την απάντηση. Τελικά, υπάρχει Θεός; Πώς μοιάζει το απόλυτο τίποτα που υπήρχε πριν το Big Bang; Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Έλον Μασκ; Τρία ερωτήματα όχι εξίσου σημαντικά, μα εξίσου αναπάντητα.

Εδώ, θα ασχοληθούμε με τον Έλον Μασκ και, δυστυχώς, μάλλον θα αποδεχτούμε ότι δεν θα υπάρξει μέρα που να μην αποφασίσει να γράψει στη δική του πλατφόρμα την άποψή του για κάτι, χωρίς να τον ρωτήσει κανείς. Αυτήν τη φορά, τοποθετήθηκε για την κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία.

«Γιατί δεν είναι προστατευμένες όλες οι κοινωνικές ομάδες;» σημειώνει πάνω από βίντεο με Μουσουλμάνους που επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους. Και κάνει ταγκ τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε τι συμβαίνει και γιατί ο Μασκ είναι με τη λάθος πλευρά, για μία ακόμη φορά.

Αυτήν τη στιγμή, στην Αγγλία, ακροδεξιοί επιτίθενται σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο και Μουσουλμάνους. Ορμώμενοι από fake news πως ο μακελάρης του Σάουθπορτ, ο οποίος σκότωσε τρία μικρά κορίτσια, ήταν παράνομος μετανάστης, θεωρούν αναφαίρετο δικαίωμα να εκφράσουν την ξενοφοβία που δεν έκρυβαν και τόσο βαθιά μέσα τους, και να ενισχύσουν την παραπληροφόρηση. Έσπασαν αυτοκίνητα, συγκεντρώθηκαν μέχρι και έξω από ξενοδοχείο που παραχωρήθηκε σε αιτούντες άσυλο.

«Σας το εγγυώμαι, θα μετανιώσετε που παίρνετε μέρος σε αυτήν την παθογένεια, είτε άμεσα, είτε διαδίδοντάς την online», είπε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ο Κιρ Στάρμερ. Αποκαλεί αυτό που συμβαίνει «παράνομο τραμπουκισμό» οργανωμένο από μικρό μέρος πολιτών και το καταδικάζει. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 400 ακροδεξιοί, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Έλον Μασκ, θεωρεί ότι η στάση της κυβέρνησης είναι άδικη. Κάνει retweet (ή όπως ονομάζεται στο Χ) ό,τι παραπλανητικό post βρίσκει μπροστά του, ενώ συμπεριφέρεται λες και οι κακοί αριστεροί προσπαθούν να τον φιμώσουν.

Πάνω από βίντεο ακροδεξιάς διαδήλωσης γράφει πως «ο εμφύλιος είναι αναπόφευκτος» και κατηγορεί την Αγγλία για μονόπλευρη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Σήμερα το πρωί (Τρίτη 6 Αυγούστου) έκανε repost ένα βίντεο με αστυνομικό να συλλαμβάνει κάποιον. «Συνελήφθη επειδή έκανε σχόλια στο Facebook!», έγραψε. «Είναι η Βρετανία ή η Σοβιετική Ένωση;»

