Ανθρωπιστική κρίση στην Καμπούλ | Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες για τη βία των Ταλιμπάν [vid]

Στην Καμπούλ, η κατάσταση είναι έκρυθμη με εκατοντάδες οικογένειες να παρακαλάνε για φαγητό και στέγη, καθώς έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να εγκαταλείψουν τη χώρα και φοβούνται ή δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι Αφγανοί, προσπαθώντας να γλυτώσουν, έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν με κάθε τρόπο τη χώρα. Στην Τουρκία, μια μητέρα με τον γιο της συλλήφθηκαν από τις αρχές επειδή πέρασαν παράνομα τα σύνορα στη χώρα.

«Βρίσκομαι σε κακή κατάσταση. Πονάει η ψυχή μου. Αισθάνομαι πολύ άσχημα, το στομάχι μου είναι εντελώς άδειο», λέει η Ζαχίντα Μπίμπι, μια νοικοκυρά που κάθεται κάτω από τον καυτό ήλιο με την πολυμελή οικογένειά της.

Ο Άχμεντ Γουασίμ, ένας εκτοπισμένος από το βόρειο Αφγανιστάν, λέει ότι όσοι κάθονται στο πάρκο ευελπιστούν πως η κυβέρνηση θα τους προσέξει. «Βρισκόμαστε σε έναν ανοιχτό χώρο και κάτω από τη ζέστη», λέει.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν είπε στο Ρόιτερς ότι το κίνημα δεν παρέχει τρόφιμα σε αυτούς που βρίσκονται στο πάρκο και σε άλλους στο αεροδρόμιο γιατί αυτό θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους, τονίζει.

Ο Φαλουάν Σαμίρ, επίσης από το βόρειο Αφγανιστάν, λέει ότι η οικογένειά του πήγε στην Καμπούλ μετά την ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στην πόλη του: «Υπήρχαν πολλές μάχες και βομβαρδισμοί. Γι΄αυτό ήρθαμε εδώ. Τα σπίτια μας πυρπολήθηκαν και μείναμε άστεγοι», σημειώνει.

Η πολιτικός και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών Shukria Barakzai ανέρτησε βίντεο στο οποίο φαίνονται ταλιμπάν να δέρνουν πολίτες. «Για αυτούς που υποστηρίζουν ότι οι Ταλιμπάν έχουν αλλάξει», γράφει χαρακτηριστικά.

To those who were saying the “Taliban have changed” 👇 https://t.co/YbZOFkfpzw

— Shukria Barakzai (@ShukryaBarakzai) August 27, 2021