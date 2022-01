Australian Open: Δεν τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς, ηττήθηκε με 3-1 σετ ~ Στον τελικό ο Μεντβέντεφ

H πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Australian Open σταμάτησε στα ημιτελικά της διοργάνωσης και πάνω στον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ελληνας τενίστας ηττήθηκε με 3-1 σετ (7-6, 6-4, 4-6, 6-1 σε 2,5 ώρες) με τον αντίπαλό του να κάνει εξαιρετική εμφάνιση και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής όπου έχει προκριθεί και ο μεγάλος Ράφα Ναδάλ.

Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 σετ, όμως στη συνέχεια ο Ρώσος τενίστας βρέθηκε σε πολύ καλή βραδιά, εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος του αντιπάλου του και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 3-1 σετ παίρνοντας έτσι την πρόκριση στον τελικό. Εκεί ο Μεντβέντεφ, νούμερο 2 στον κόσμο, θα βρεθεί απέναντι στον βετεράνο Ράφα Ναδάλ (νούμερο 6) που νωρίτερα είχε αποκλείσει με 3-1 σετ τον Ιταλό Μπερετίνι. Ο Ναδάλ, νικητής στο grand slam το 2009 επιστρέφει στον τελικό έπειτα από τρία χρόνια.

The return of @DaniilMedwed 🇷🇺

The world No.2 is back in the #AusOpen men’s singles final, defeating Stefanos Tsitsipas 7-6(5) 4-6 6-4 6-1.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/wHpouY2PTk

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022