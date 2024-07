Μπάιντεν: Μόνο ο Θεός μπορεί να με βγάλει από την εκλογική κούρσα (βίντεο)

«Κανείς δεν είναι ικανότερος (από εμένα)» για να είναι πρόεδρος ή για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, υποστήριξε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News.

Η απογοητευτική επίδοση του 81χρονου Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, στις 27 Ιουνίου, είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι Δημοκρατικοί να εγείρουν ζήτημα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του. Ήδη τέσσερις Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν παροτρύνει τον Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγνώρισε για πολλοστή φορά ότι η εμφάνισή του στην προ ημερών τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, υπογραμμίζοντας όμως ότι ήταν μια κακή παρένθεση – ένα μεμονωμένο συμβάν λόγω του κρυολογήματος που τον ταλαιπωρούσε.

EXCLUSIVE: Pres. Biden would not commit to an independent cognitive test when pressed in an interview with ABC's George Stephanopoulos. https://t.co/hlL4FaVp80 pic.twitter.com/Jg2SepN8bN

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος τον ρώτησε ευθέως αν παρακολούθησε αργότερα την τηλεμαχία για να σχηματίσει καλύτερη άποψη σχετικά με την επίδοσή του. «Δεν νομίζω, όχι» απάντησε ο Μπάιντεν.

Ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος έθεσε επίσης το ζήτημα του γνωστικού τεστ που έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη ο Ντόναλντ Τραμπ, ρωτώντας τον πρόεδρο Μπάιντεν εάν θα ήταν έτοιμος να υποβληθεί σε τέτοιου είδους αξιολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως η άσκηση των καθηκόντων του ισοδυναμεί με γνωστικό τεστ στο οποίο υποβάλλεται καθημερινά.

EXCLUSIVE: Pres. Biden would not commit to an independent cognitive test when pressed in an interview with ABC's George Stephanopoulos. https://t.co/hlL4FaVp80 pic.twitter.com/Jg2SepN8bN

«Είστε ο ίδιος άνθρωπος σήμερα που ήσασταν όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας πριν από τρεισήμισι χρόνια;» ρώτησε ο Στεφανόπουλος.

«Όσον αφορά τις επιτυχίες, ναι», απάντησε ο Μπάιντεν. “Ήμουν επίσης ο τύπος που συνέταξε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή που μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ήμουν επίσης ο τύπος που επέκτεινε το ΝΑΤΟ. Ήμουν επίσης ο τύπος που μεγάλωσε την οικονομία. Όλα τα μεμονωμένα πράγματα που έγιναν ήταν ιδέες που είχα ή τις εκπλήρωσα».

Q: Are you the same man today that you were when you took office?

President Biden: In terms of successes, yes. I was also the guy that expanded NATO. I was also the guy that grew the economy. ‘What's Biden done lately?’ Just today they announced 200,000 new jobs. I took on Big… pic.twitter.com/OZrLUqRWwB

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) July 6, 2024