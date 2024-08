Βουλιάζει στο χάος το Μπανγκλαντές – Απορρίπτουν στρατιωτική κυβέρνηση οι εξεγερμένοι

Ο 84χρονος Γιουνούς είναι γνωστός επειδή έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια χάρη στην τράπεζά του, που έγινε πρωτοπόρα στις μικροχρηματοδοτήσεις. Όμως είναι αντιπαθής στην Σέιχ Χασίνα, η οποία τον έχει κατηγορήσει ότι «ρουφάει το αίμα» των φτωχών.

Αυτή τη στιγμή ο Γιουνούς βρίσκεται στην Ευρώπη και ένας από τους στενούς συνεργάτες του δήλωσε χθες το βράδυ ότι δεν έχει λάβει καμιά πρόταση από το στρατό για να ηγηθεί της προσωρινής κυβέρνησης.

Ο 26χρονος Ισλάμ, φοιτητής της κοινωνιολογίας ο οποίος συχνά εμφανίζεται δημοσίως φορώντας εν είδει μπαντάνας στο μέτωπό του τη σημαία του Αφγανιστάν, έγινε διάσημος στη χώρα στα μέσα Ιουλίου, όταν η αστυνομία τον έθεσε υπό κράστηση μαζί με άλλους φοιτηυτές του πανεπιστημίου της Ντάκα καθώς οι διαμαρτυρίες γίνονταν αιματηρές.

Ο Ισλάμ δήλωσε πως οι φοιτητές δεν θα δεχθούν καμιά κυβέρνηση της οποίας θα ηγείται ο στρατός ή η οποία θα υποστηρίζεται από το στρατό και πρότεινε να τεθεί επικεφαλής της ο Γιουνούς.

«Οποιαδήποτε κυβέρνηση άλλη απ’ αυτή που προτείνουμε δεν θα γίνει δεκτή», έγραψε σήμερα το πρωί σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χθες, Δευτέρα, έχοντας γύρω του άλλους φοιτητικούς ηγέτες, ο Ισλάμ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν θα προδώσουμε το αίμα που χύθηκε από τους μάρτυρες για την υπόθεσή μας. Θα δημιουργήσουμε ένα νέο δημοκρατικό Μπανγκλαντές μέσω της υπόσχεσής μας για ασφάλεια της ζωής, κοινωνική δικαιοσύνη και ένα νέο πολιτικό τοπίο».

Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα διασφαλίσει πως η χώρα αυτή των 170 εκατομμυρίων κατοίκων δεν θα επιστρέψει ποτέ σ’ αυτό που αποκάλεσε «φασιστική διακυβέρνηση» και ζήτησε από τους συμφοιτητές του να προστατατεύσουν την ινδουιστική μειονότητά της και τους χώρους λατρείας της.

Ο Ισλάμ, ο οποίος γεννήθηκε το 1998 στην Ντάκα, είναι παντρεμένος και έχει ένα μικρότερο αδελφό, τον Νακίμπ. Ο πατέρας του είναι δάσκαλος και η μητέρα του νοικοκυρά.

«Έχει απίστευτη αντοχή και έλεγε πάντα ότι η χώρα χρειάζεται να αλλάξει», είπε στο Ρόιτερς ο Νακίμπ Ισλάμ, ο οποίος σπουδάζει γεωγραφία. «Τον έπιασε η αστυνομία, τον βασάνισαν μέχρις αναισθησίας και μετά τον πέταξαν στο δρόμο. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να μάχεται. Είμαστε πεπεισμένοι πως δεν θα τα παρατήσει. Είμαι υπερήφανος γι’ αυτόν».

Η Σαμπρίνα Καρίμ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Δημόσιας Διοίκησης στο πανεπιστήμιο Κορνέλ, η οποία ειδικεύεται στη μελέτη της πολιτικής βίας, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ιστορική για το Μπανγκλαντές.

«Αυτή μπορεί θαυμάσια να είναι η πρώτη επιτυχημένη επανάσταση της γενιάς Z», δήλωσε. «Υπάρχει ίσως κάποια αισιοδοξία για μια δημοκρατική μετάβαση, έστω κι αν ο στρατός εμπλέκεται στη διαδικασία».

Η κυκλοφορία ήταν ελαφρύτερη από το συνηθισμένο στους συνήθως χαοτικούς δρόμους της Ντάκα και τα σχολεία άνοιξαν ξανά με αραιή προσέλευση, αφού έκλεισαν στα μέσα Ιουλίου, καθώς οι διαμαρτυρίες κατά των ποσοστώσεων στις κυβερνητικές θέσεις εργασίας διογκώθηκαν.

Τα εργοστάσια ενδυμάτων, τα οποία προμηθεύουν ορισμένες από τις κορυφαίες μάρκες παγκοσμίως και αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας, θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη και τα σχέδια για την επαναλειτουργία τους θα ανακοινωθούν αργότερα, δήλωσε η κύρια ένωση κατασκευαστών ενδυμάτων.

