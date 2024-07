Bloomberg: Γιατί τελείωσε το ράλι της AI στα χρηματιστήρια;

Τα απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα των Tesla και Alphabet προκάλεσαν ένα αιφνιδιαστικό sell off την Τετάρτη, με τον «τεχνολογικό» Nasdaq Composite να υποχωρεί κατά 3,6%, καταγράφοντας τη χειρότερη συνεδρίαση από τον Οκτώβριο του 2022, γεγονός που έθεσε το εύλογο ερώτημα: Τελείωσε το ράλι της ΑΙ; Και αν ναι, γιατί.

Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να ανησυχούν λόγω των εξελίξεων στις τεχνολογικές μετοχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε μερικές λιγότερο προφανείς επιλογές.

Οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των κερδών των τεχνολογικών megacaps λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αλλαγές στην παγκόσμια νομισματική πολιτική οδηγούν τώρα σε μια αλλαγή πλεύσης στην αγορά.

Οι επενδυτές πωλούν τις μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών και στρέφονται σε «αμυντικού είδους» μετοχές πιο άγνωστων, αλλά σταθερών εταιρειών. Αυτή η εναλλαγή συμπίπτει με την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς πέραν των μικροτσίπ και του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας και γης που απαιτεί η τεχνολογία, καθώς και των κλάδων που μπορεί τελικά να επωφεληθούν από την εφαρμογή της.

Ενώ η τεχνολογία και οι επικοινωνίες παραμένουν οι δύο κορυφαίες επιδόσεις του δείκτη MSCI World Index μέχρι σήμερα, καταγράφουν πλέον τις δύο χειρότερες επιδόσεις μέχρι στιγμής αυτό το τρίμηνο. Οι δύο μεγαλύτεροι κερδισμένοι από τα τέλη Ιουνίου είναι τα ακίνητα και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Το Bloomberg συνέθεσε μια ματιά στις προοπτικές των διαφόρων τομέων:

Ηλεκτρική ενέργεια

Η εκτίναξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της τεχνολογικής βιομηχανίας ξεπερνά τη διαθέσιμη προσφορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι η χρήση από τα κέντρα δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα μπορεί να διπλασιαστεί σε περισσότερες από 1.000 τεραβατώρες το 2026 – κάτι που ισοδυναμεί περίπου με την κατανάλωση ενέργειας της Ιαπωνίας.

Αυτό έχει θέσει στο επίκεντρο τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε όλο τον κόσμο, από την Dominion Energy Inc. και τη Southern Co. στις ΗΠΑ μέχρι τις YTL Power International Bhd. και Gulf Energy Development PCL της Νοτιοανατολικής Ασίας.

«Πιστεύουμε ότι η ευρεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής», δήλωσε η Εβγκένια Μολότοβα, ανώτερη διευθύντρια επενδύσεων στην Pictet Asset Management Ltd. «Ανάλογα με τον ρυθμό υιοθέτησης, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαιτήσει την κατασκευή κέντρων δεδομένων δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερου μεγέθους από το σημερινό, μέχρι το 2030», συμπλήρωσε.

Εξοπλισμός

Οι μετασχηματιστές – ο εξοπλισμός που συμβάλλει στην παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας από τη γεννήτρια στον χρήστη – βρίσκονται σε τεράστια έλλειψη, πολλές φορές με πολυετείς καθυστερήσεις στην παράδοσή τους, σύμφωνα με τον αναλυτή της UBS, Kεν Λιού.

Αυτό έχει ενισχύσει τις μετοχές των κορυφαίων κατασκευαστών μετασχηματιστών φέτος, συμπεριλαμβανομένης της General Electric Co., της γαλλικής Schneider Electric SE και της ιαπωνικής Hitachi Ltd.

Η δραματική αύξηση της χρήσης ενέργειας εγείρει επίσης το φάσμα της αυξημένης ρύπανσης, τραβώντας την προσοχή στις μετοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εταιρείες που ασχολούνται με την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, την αιολική και την πυρηνική ενέργεια έχουν όλες αναφερθεί ως δυνητικοί δικαιούχοι.

Η Κίνα είναι πρωτοπόρος όσον αφορά το ποσοστό εναλλακτικής ενέργειας που προστίθεται ετησίως στο εθνικό της δίκτυο, σημείωσε ο Κρις Λιού, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Invesco Ltd. Ενώ το 90% του μεριδίου της χώρας στην παγκόσμια παραγωγή ηλιακών κυψελών έχει μπει στο στόχαστρο των δασμών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, οι μετοχές εταιρειών υδροηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των China Yangtze Power Co. και Sichuan Chuantou Energy Co. θα μπορούσαν να προσελκύσουν τους επενδυτές.

Η οπτική γωνία της τεχνητής νοημοσύνης έχει επίσης θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετοχές εναλλακτικής ενέργειας σε άλλες περιοχές, από την ολλανδική εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών Vestas Wind Systems A/S έως τη νοτιοκορεατική εταιρεία Doosan Fuel Cell Co. που σχετίζεται με το υδρογόνο.

Χαλκός

Ο χαλκός αποτελεί βασικό υλικό στα ηλεκτρικά καλώδια καθώς και στα συστήματα που βοηθούν στην ψύξη των κέντρων δεδομένων. Οι σχετικές μετοχές περιλαμβάνουν την Freeport-McMoRan Inc., την BHP Group Ltd. και την κινεζική Jiangxi Copper Co.

«Η παγκόσμια κατανάλωση χαλκού είναι πιθανό να αυξηθεί κατά δύο εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030, καθώς η πεινασμένη για ενέργεια τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την αύξηση της χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων», δήλωσε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence Γκραντ Σπόρε.

Κέντρα δεδομένων

Τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται γη η οποία βρίσκεται κοντά τόσο σε πηγές ενέργειας όσο και σε πελάτες. Στις κορυφαίες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα που ειδικεύονται στον τομέα περιλαμβάνονται η Equinix Inc., η Digital Realty Trust Inc. και η Keppel DC REIT με έδρα τη Σιγκαπούρη. Οι μετοχές της αυστραλιανής εταιρείας ακινήτων Goodman Group έχουν καταγράψει άνοδο περίπου 35% φέτος λόγω της ενίσχυσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Νοτιοανατολική Ασία θεωρείται ένα ανερχόμενο hotspot της ΤΝ, ενώ τοπικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών όπως η Telekom Malaysia Bhd και η Advanced Info Service PCL στην Ταϊλάνδη αναζητούν τα κέντρα δεδομένων ως νέο μοχλό ανάπτυξης. Η φιλιππινέζικη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία PLDT Inc. επιδιώκει αποτίμηση άνω του 1 δισ. δολαρίων για το χαρτοφυλάκιο των κέντρων δεδομένων της.

Τελικοί χρήστες

Ορισμένοι αναλυτές της αγοράς εστιάζουν στις εταιρείες που μπορούν να βγουν κερδισμένες από την εφαρμογή της τεχνολογίας για τη βελτίωση των επιχειρήσεών τους.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι μετοχές αυτών των εταιρειών θα καταγράψουν μέση ώθηση 27% φέτος, καθώς η προκύπτουσα αύξηση της παραγωγικότητας θα βοηθήσει στην ενίσχυση των εταιρικών αποτελεσμάτων τους. Η Morgan Stanley θεωρεί τις βιομηχανικές επιχειρήσεις ως έναν από τους τομείς που θα επωφεληθούν περισσότερο.

Η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναλύει αποτελεσματικά μεγάλα, περίπλοκα σύνολα δεδομένων θεωρείται επίσης ευεργετική για τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων. Ο Σκοτ Σόνχαους, αναλυτής τεχνολογίας υγείας στην KeyBanc Capital Markets Inc. συνιστά μικρότερες μετοχές βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Recursion Pharmaceuticals Inc. και Schrodinger Inc.

Πηγή newmoney.gr