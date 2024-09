Bloomberg: Με “σύμμαχο” τη JP Morgan η Ελλάδα παραχωρεί το 10% της Εθνικής Τράπεζας

Το Bloomberg με τίτλο Greece Said to Pick JPMorgan to Arrange National Bank Stake Sale αναφέρει ότι η Ελλάδα επέλεξε την JPMorgan Chase & Co. για να συμβάλει στην περαιτέρω πώληση των μεριδίων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) – ένα εργαλείο ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών που δημιουργήθηκε κατά την έναρξη των προγραμμάτων διάσωσης της Ελλάδας – εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει ένα μερίδιο περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Σχεδιάζει να δρομολογήσει τη συμφωνία στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με πηγές, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Η Goldman Sachs Group Inc. και η Morgan Stanley είναι επίσης μεταξύ των τραπεζών που αναμένεται να έχουν ρόλο στην πώληση, είπαν οι πηγές. Η πιθανή προσφορά θα μειώσει το μερίδιο του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα σε περίπου 8%, από περίπου 18% σήμερα.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και οι λεπτομέρειες της πιθανής συναλλαγής μπορεί να αλλάξουν. Οι εκπρόσωποι του ΤΧΣ, της Εθνικής Τράπεζας, της Goldman Sachs, της JPMorgan και της Morgan Stanley αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Η κίνηση αυτή θα ακολουθήσει την πώληση ποσοστού 22% τον Νοέμβριο, όταν το κρατικό ταμείο συγκέντρωσε 1,06 δισ. ευρώ. Οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας έχουν αυξηθεί από τότε, θέτοντας το κράτος σε καλύτερη θέση για αυτή την πώληση. Σημειώνεται ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο, η κυβέρνηση προχώρησε γρήγορα στην έξοδό της από τις ελληνικές τράπεζες. Από τον Οκτώβριο του 2023, το ΤΧΣ έχει πουλήσει ολόκληρο το μερίδιό του στην Eurobank Ergasias, στην Alpha Bank και στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ σχεδιάζει επίσης να μειώσει τη συμμετοχή του στην Attica Bank.