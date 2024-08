Copernicus: Στα 23 χιλιόμετρα εκτείνονταν τα μέτωπα της πυρκαγιάς

Στοιχεία για την φωτιά στη βορειοανατολική Αττική, που εκδηλώθηκε στις 12 Αυγούστου έδωσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Η ομάδα χαρτογράφησης της υπηρεσίας διαπίστωσε ότι τα μέτωπα της πυρκαγιάς εκτείνονταν στα 23 χιλιόμετρα.

Μέχρι τις πρώτες ώρες το μεσημέρι τα ενεργά μέτωπα είναι 168.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, συνολικά κάηκαν 10.000 εκτάρια (100.000 στρέμματα).

#EMSR746

As the #wildfire north of #Athens continues to rage, the is working together to respond

Our #MappingTeam has delivered its Delineation Product, which, as of 12 August, has detected:

+8,500 hectares of burnt area

23 km of fire fronts

168 active flames pic.twitter.com/zb8SUFDUoX

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2024