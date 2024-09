COSMOTE TV: Νέα τηλεοπτική σεζόν με τους νέους κύκλους των «Tulsa King», «The Walking Dead: Daryl Dixon», «From» και 19 ακόμα σειρές

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά δυναμικά στην COSMOTE TV και μαζί της φέρνει 22 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει ο 2ος κύκλος του υποψήφιου για Emmy «Tulsa King», με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, στον ρόλο ενός μαφιόζου, που μετά την αποφυλάκισή του, πηγαίνει στο Τάλσα της Οκλαχόμα για να χτίσει τη νέα του «αυτοκρατορία». Τη σειρά «υπογράφει» ο Τέιλορ Σέρινταν, δημιουργός μεγάλων επιτυχιών, όπως Yellowstone Universe, Mayor of Kingstown, Sicario. Τον Σεπτέμβριο στην COSMOTE TV επιστρέφουν το «Walking Dead: Daryl Dixon – The Book οf Carol», με τον Νόρμαν Ρίντους και την Μελίσα ΜακΜπράιντ, η σειρά τρόμου, από τους δημιουργούς του «Lost», «From», καθώς και το «νέο» «Frasier», με τον Κέλσι Γκράμερ.

Νέοι, πολυαναμενόμενοι τίτλοι σειρών με «λαμπερά» ονόματα και «άρωμα» Ελλάδας

Η COSMOTE TV υποδέχεται, επίσης, το «Matlock», επανεκτέλεση της ομώνυμης δημοφιλούς σειράς του 1980. Στο «Matlock» του «σήμερα», πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ, Κάθι Μπέιτς (Titanic, About Schmidt, Misery). Στην COSMOTE TV οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν το νέο τηλεοπτικό βήμα της Σόφι Τέρνερ (Game of Thrones, X-Men) στη σειρά «Joan» που είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της πιο διαβόητης κλέφτρας κοσμημάτων της Βρετανίας, τον «Κυβερνήτη» του «The Walking Dead», Ντέιβιντ Μόρισεϊ και την Έιμι Λου Γουντ του «Sex Education», στην κωμική σειρά «Daddy Issues» και τη σειρά δράσης «Nightsleeper» με τον Τζο Κόουλ του «Peaky Blinders».

Ανάμεσα στις τηλεοπτικές αφίξεις του Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει το «So Long, Marianne», η βιογραφική σειρά για τον Λέοναρντ Κόεν, με μεγάλο μέρος των γυρισμάτων να έχουν πραγματοποιηθεί στην Ύδρα, καθώς και η 4η και τελευταία σεζόν της δραματικής σειράς, εμπνευσμένης από τα βιβλία της Έλενα Φεράντε, «My Brilliant Friend: Story Of The Lost Child».

Τον Σεπτέμβριο θα κάνει πρεμιέρα και ο 2ος κύκλος της βραβευμένης με BAFTA αστυνομικής σειράς του BBC, που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, «Sherwood».

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακόμα πλουσιότερο περιεχόμενο για τους συνδρομητές με COSMOTE TV και Netflix μαζί σε μια συνδρομή

Το περιεχόμενο της COSMOTE TV εμπλουτίζεται συνεχώς διαθέτοντας πάνω από 10.700 ενεργούς τίτλους σειρών και ταινιών (6.850 επεισόδια σειρών, περισσότερες από 1.150 ταινίες όλων των ειδών και πάνω από 2.700 επεισόδια και αυτοτελή ντοκιμαντέρ) για θέαση οποιαδήποτε στιγμή, στην on demand υπηρεσία της. Παράλληλα, με τη νέα συνεργασία της COSMOTE TV με το Netflix, οι συνδρομητές της streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο νέα πακέτα που συνδυάζουν το Netflix με το COSMOTE TV Cinema ή με το COSMOTE TV Full, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ακόμα πλουσιότερο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, έχοντας τις δύο υπηρεσίες μαζί σε μία συνδρομή.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Σεπτεμβρίου:

My Brilliant Friend: Story Of The Lost Child (4η σεζόν)

Η σειρά επικεντρώνεται στις ζωές δύο κοριτσιών, της Έλενα και της Λίλα και τις δυσκολίες που πέρασαν μαζί μεγαλώνοντας. Στην 4η σεζόν και ενήλικες πλέον, βρίσκονται μπλεγμένες στη δίνη της Ιταλίας στα τέλη της δεκαετίας του ’80, σε μία περίοδο πολιτικής βίας και κοινωνικών αναταραχών.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Ιταλία: Τρίτη 10/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Sherwood (2η σεζόν)

Η 2η σεζόν της σειράς, που διαδραματίζεται στο Νότιγχαμ, εισάγει νέα πρόσωπα που μπλέκονται σε έναν περίπλοκο ιστό τοπικών συμμοριών, παλιών αντιπαλοτήτων και προδοσιών. Παράλληλα, ένας τοπικός επιχειρηματίας διεξάγει εκστρατεία υπέρ ενός αμφιλεγόμενου νέου ορυχείου. Θα μπορέσει ο νεοδιορισμένος σερίφης της περιοχής να εμποδίσει το άνοιγμα του ορυχείου ή θα βρεθεί η κοινότητα παγιδευμένη σε παλιές συγκρούσεις που ήλπιζαν να έχουν αφήσει πίσω;

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια μαζί: Σάββατο 14/9, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Tulsa King (2η σεζόν)

Στη 2η σεζόν, ο Ντουάιτ (Σιλβέστερ Σταλόνε) έχει επεκτείνει το «βασίλειό» του, αλλά συνειδητοποιεί ότι διεκδικούν και άλλοι κομμάτι από την πίτα, ειδικά όταν δέχεται απειλές από τη μαφία του Κάνσας Σίτι. Ο ίδιος παλεύει να κρατήσει την οικογένεια και την ομάδα του ασφαλείς, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διαχειριστεί όλες τις υποθέσεις του. Επιπλέον, έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς στη Νέα Υόρκη.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 16/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Nightsleeper

Όταν ένα νυχτερινό τρένο από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο χακάρεται, 12 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, παγιδεύονται. Με το τρένο να κατευθύνεται προς την καταστροφή και όλα τα συστήματα επικοινωνιών εκτός λειτουργίας, ο αστυνομικός καταφέρνει να επικοινωνήσει μέσω δορυφορικού τηλεφώνου με την διευθύντρια κυβερνοασφάλειας και μαζί επιχειρούν να σώσουν το τρένο και τους επιβάτες του. Στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς, εκτός από τον Τζο Κόουλ συναντάμε και τον Τζέιμς Κόσμο (Braveheart, Game of Thrones).

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια μαζί 24 ώρες μετά την Αγγλία: Δευτέρα 16/9, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Frasier (2η σεζόν)

Στο reboot της μεγάλης επιτυχίας των 90s, ο Φρέιζιερ Κρέιν (Κέλσι Γκράμερ) έχει μετακομίσει πίσω στη Βοστώνη για να επανασυνδεθεί με τον γιο του, αναλαμβάνοντας παράλληλα μια δουλειά διδασκαλίας στο Χάρβαρντ. Η 2η σεζόν περιλαμβάνει την επιστροφή του Φρέιζερ στις ραδιοφωνικές του ρίζες στο KACL στο Σιάτλ, καθώς και πολλές guest εμφανίσεις από το original καστ, μεταξύ των οποίων οι Νταν Μπάτλερ, Έντουαρντ Χίμπερτ και Χάριετ Σάνσομ Χάρις.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 21/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD .

From (3η σεζόν)

Η σειρά επικεντρώνεται στους κατοίκους μιας μυστηριώδους, ερειπωμένης πόλης στη μέση του πουθενά, που είναι παγιδευμένοι εκεί και αναζητούν απεγνωσμένα διαφυγή. Η ζωή τους βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο, καθώς τη νύχτα, μια ομάδα από τρομακτικά πλάσματα περπατούν στους δρόμους και προσπαθούν να μπουν στα σπίτια για να σκοτώσουν όσους βρουν. Η 3η σεζόν έρχεται με ακόμα περισσότερο τρόμο και μυστήρια, αλλά και περισσότερες απαντήσεις. Πρωταγωνιστεί ο Χάρολντ Πέρινο του «Lost».

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 23/9, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Matlock

Η σειρά ακολουθεί την Μάντελιν Μάτλοκ (Κάθι Μπέιτς), μία 70χρονη λαμπρή δικηγόρο με σπουδαία καριέρα στο παρελθόν, η οποία αποφασίζει να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Έτσι, εντάσσεται σε ένα έγκριτο δικηγορικό γραφείο, που χρησιμοποιεί τη φαινομενικά αθώα συμπεριφορά της και τις πονηρές τακτικές της για να κερδίζει υποθέσεις.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική, με το 1ο επεισόδιο Δευτέρα 23/9 και την συνέχεια από 18/10, Paramount + branded destination .

Daddy Issues

Όταν η 24χρονη Τζέμα ανακαλύπτει την απροσδόκητη εγκυμοσύνη της, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να στραφεί για υποστήριξη στον αδέξιο πατέρα της. Από καταστροφικά ραντεβού και αποτυχημένους έρωτες μέχρι τοξικές φιλίες και μπερδεμένες οικογενειακές στιγμές, η σειρά είναι μια στοργική και συγκινητική ιστορία ανάμεσα σε πατέρα και κόρη.

Πρεμιέρα : Σάββατο 28/9, 21.30, COSMOTE SERIES HD.

So Long, Marianne

H σειρά διηγείται την ιστορία αγάπης του Καναδού τραγουδιστή και ποιητή Λέοναρντ Κoέν και της μούσας του, Μαριάν Ιλέν. Είναι μια οικεία ιστορία δύο μοναχικών ανθρώπων που ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου της ζωής τους όπου προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποια είναι η θέση τους στον κόσμο. Πρωταγωνιστούν οι Άλεξ Γουλφ (Oppenheimer, Hereditary, Old) και Άννα Τορβ (The Last of Us, Mindhunter, Fringe).

Πρεμιέρα : Κυριακή 29/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Walking Dead: Daryl Dixon – The Book οf Carol (2η σεζόν)

Στην 1η σεζόν είδαμε τον Ντάριλ Ντίξον να βρίσκεται στη Γαλλία και να προσπαθεί να συνδέσει τα κομμάτια για το πώς βρέθηκε εκεί και γιατί. Στη νέα σεζόν εισέρχεται η Κάρολ, η οποία παλεύει να βρει τον αγαπημένο της φίλο, ενώ εκείνος αγωνίζεται με την απόφασή του να μείνει στη Γαλλία.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 30/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD .

Joan

Η σειρά ακολουθεί τη Τζοάν, μία αφοσιωμένη μητέρα ενός μικρού κοριτσιού, παγιδευμένη σε έναν καταστροφικό γάμο με έναν βίαιο εγκληματία. Όταν εκείνος τρέπεται σε φυγή από τις αρχές, η Τζοάν αποφασίζει να δημιουργήσει μια νέα ζωή για τον εαυτό της και την κόρη της. Καθοδηγούμενη από την επιθυμία της να φροντίσει την κόρη της και να δημιουργήσει ένα ασφαλές σπίτι, μετατρέπεται σε μία χαρισματική κλέφτρα κοσμημάτων.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια μαζί 24 ώρες μετά την Αγγλία: Δευτέρα 30/9, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

11 ακόμα πρεμιέρες έρχονται τον Σεπτέμβριο στην COSMOTE TV

To τηλεοπτικό «μενού» της COSMOTE TV εμπλουτίζεται με ακόμα 12 σειρές, μεταξύ των οποίων η νέα σειρά παραγωγής BBC «Kidnapped: The Chloe Ayling Story» (Πέμπτη 5/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD), που βασίζεται στην αληθινή ιστορία απαγωγής του μοντέλου Κλόι Έιλινγκ, το «The Boy That Never Was» μία ιστορία αγάπης και απώλειας (Σάββατο 28/9, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD), όπως και το 3ο επεισόδιο του 3ου κύκλου του «Traveller (Le Voyageur)» (Κυριακή 29/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD). Πρεμιέρα και για το δράμα «Dead And Buried» με τον Κόλιν Μόργκαν (Merlin, Legend – Σάββατο 21/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD).

Οι φαν της κωμωδίας έχουν ήδη στη διάθεσή τους από 1η Σεπτεμβρίου τα τέσσερα πρώτα επεισόδια από την 4η σεζόν της επιτυχημένης γαλλικής κωμωδίας «HPI (Haut Potentiel Intellectuel)» , την 32η σεζόν του «The Graham Norton Show», με οικοδεσπότη τον ταλαντούχο Ιρλανδό κωμικό Γκρέιαμ Νόρτον (Κυριακή 29/9, 21.00, COSMOTE SERIES HD), καθώς και τη νέα σειρά του BBC «Spent» (Παρασκευή 27/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Στην COSMOTE TV θα κάνουν πρεμιέρα και οι αστυνομικές σειρές «Justice: Those Who Kill» (4η σεζόν – Σάββατο 7/9, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD), «Critical Incident» (Σάββατο 14/9, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD), «Ridley» (2η σεζόν – Δευτέρα 16/9, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV), καθώς και η σειρά μυστηρίου «Ludwig» (Πέμπτη 26/9, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV).