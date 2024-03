Δ. Παπαστεργίου: Εντυπωσιακά αποτελέσματα στους δείκτες ευρυζωνικότητας το 2024

Aπαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης με θέμα «Αυξήσεις Τιμών στις Τηλεπικοινωνίες», Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις επενδύσεις των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Συνολικά, όπως υπογράμμισε, οι επενδύσεις των εταιρειών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη διετία.

Το 2026 οι εταιρείες δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση γραμμών Fiber to the Home

Αναφερόμενος σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εκπροσώπους των παρόχων, ο Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι ως το 2026 οι εταιρείες δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση γραμμών Fiber to the Home ως εξής: η Vodafone Ελλάδας θα έχει υλοποιήσει 850.000 γραμμές FTTH, η Cosmote 3.100.000, η ΔΕΗ 1.300.000 και η Nova 1.000.000.

«Άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα στους δείκτες ευρυζωνικότητας»

«Εάν αυτό συνδυαστεί άμεσα και με γενναίες αποφάσεις για παύση χρήσης του χαλκού σε κτίρια στα οποία μπαίνει οπτική ίνα μέσω των δύο προγραμμάτων επιδότησης που έχουμε εξασφαλίσει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΠΔΕ, δηλαδή του Smart Readiness και του Gigabit voucher, θα μιλάμε για ακόμη πιο άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα στους δείκτες ευρυζωνικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέσω του «Smart Readiness», προγράμματος που ήδη υλοποιείται, χρηματοδοτούνται 120.000 κτίρια για τη δημιουργία δομημένης καλωδίωσης οπτικών ινών. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ.

«Το 2018 δεν είχαμε καθόλου οπτική ίνα σε σπίτια, ενώ σήμερα είμαστε στο 36%»

Μέσω του Gigabit voucher, που βρίσκεται σε διαδικασία νομοθέτησης, χρηματοδοτείται το κόστος αναβάθμισης απλής σύνδεσης σε ευρυζωνική πάνω από 250 Mbps για 400.000 συνδρομητές, με συνολικό κόστος επιδότησης τα 80.000.000 ευρώ.

«Το 2018 δεν είχαμε καθόλου οπτική ίνα σε σπίτια, ενώ σήμερα είμαστε στο 36%, ποσοστό που διαρκώς αυξάνεται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης δικτύων πρόσβασης οπτικών ινών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το FTTH, το Σεπτέμβριο του 2022 ο αριθμός των νοικοκυριών που είχαν πρόσβαση σε δίκτυα οπτικών ινών αυξήθηκε σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2021 κατά 34.5% (4η θέση στην ΕΕ ως προς το ρυθμό αύξησης). Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι μέσα στο 2024 η κατάσταση σε σχέση με τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στη ζωή μας αλλάζει άρδην».

Τέλος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε ότι η Cosmote ανακοίνωσε επισήμως ότι προτίθεται να προχωρήσει σε μειώσεις στις τιμές χονδρικής έως 28%, ενώ ο νέος παίκτης χονδρικής που είναι η ΔΕΗ έχει, επίσης, δεσμευτεί για αντίστοιχες μειώσεις. «Άρα, όχι μόνο δεν αυξάνονται οι τιμές αλλά αναμένεται η πρακτική αυτή να φέρει μειώσεις στις τιμές λιανικής, δηλαδή σε αυτές που φτάνουν στον καταναλωτή», τόνισε χαρακτηριστικά.