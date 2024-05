ΔΕΗ: Το εναέριο δίκτυο οπτικής ίνας προχωρά ακόμα πιο γρήγορα

Aνοίγει ο δρόμος για να εγκατασταθούν από τη ΔΕΗ, εναέριες οπτικές ίνες κατά μήκος μέρους των 242.000 χιλιομέτρων του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ

Για να προχωρήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η ΔΕΗ, χρειαζόταν η κοινή υπουργική απόφαση που αναμενόταν και εκδόθηκε πριν λίγες μέρες από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά.

Η σχετική εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ στα δύο υπουργεία είχε γίνει από τις αρχές Μαρτίου και τελικά η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση του εναέριου δικτύου οπτικής ίνας της ΔΕΗ καθώς καθορίζει τις αποστάσεις και τα όρια ασφαλείας για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών στις κολόνες του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης και μέσης τάσης.

Τα σχέδια της ΔΕΗ

Η ΔΕH FiberGrid, η εταιρεία της ΔΕΗ που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και παροχή ενός πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, ανακοίνωσε πρόσφατα το κατασκευαστικό της πλάνο έως και το 2025, σύμφωνα με το οποίο οι οπτικές ίνες θα φτάσουν σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Με το δίκτυο Fiber to the Home της ΔΕH FiberGrid να έχει φτάσει ήδη σε 140.000 σπίτια σε 12 δήμους της Αττικής, σε μόλις 10 μήνες, η εταιρεία ανέθεσε με διαγωνιστική διαδικασία σε 12 αναδόχους την κατασκευή δικτύου Fiber to the Home σε επιπλέον περιοχές στην Αττική και σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Καλαμάτα, Λάρισα, Ιωάννινα, Κόρινθο, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη. Οι περιοχές έχουν επιλεγεί με βάση μεταξύ άλλων την πληθυσμιακή κάλυψη και την έλλειψη υποδομών FTTH.

Στόχος της ΔΕH FiberGrid είναι το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του 2024 και σε 1,7 εκατ. το 2025 στις παραπάνω περιοχές.

Συνολικά, ο στόχος του Ομίλου ΔEΗ είναι να προσφέρει κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σε 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα εντός της επόμενης πενταετίας. Οι επενδύσεις για την περίοδο 2024-2026 θα ανέλθουν σε περίπου €680 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχιτεκτονική του δικτύου που κατασκευάζει η ΔΕH FiberGrid αντιστοιχεί μία οπτική ίνα ανά συνδρομητή μέχρι το σημείο συγκέντρωσης (καμπίνα), εξασφαλίζοντας τη μελλοντική επεκτασιμότητα του δικτύου και δίνοντας στους παρόχους τη δυνατότητα υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber).

Η ΔΕH FiberGrid σκοπεύει να διαθέσει μέσω χονδρικής το νέο δίκτυο με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στη διάθεση χονδρικής υπηρεσίας bitstream με ταχύτητες που μπορούν να φτάνουν έως και τα 10 Gbps. O δεύτερος είναι με τη διάθεση υπηρεσίας σκοτεινής ίνας (dark fiber), με την οποία ο κάθε πάροχος μπορεί να προσφέρει στον τελικό πελάτη του ό,τι υπηρεσίες επιθυμεί.

ΠΗΓΗ: mononews.gr