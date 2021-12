Δείτε τώρα που βρίσκεται ο Άγιος Βασίλης

Κάθε χρόνο την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Άγιος Βασίλης ξεκινάει με το έλκηθρο του από τη Λαπωνία, διανύοντας συνολικά περίπου 510.000.000 χιλιόμετρα.

Έτσι και φέτος, αψηφώντας την πανδημία, τα προβλήματα τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό που πλήττουν το εμπόριο επί της… Γης, ο Άγιος Βασίλης αναχώρησε σήμερα παρέα με τον Ρούντολφ και τους έμπιστους ταράνδους του για να βρεθεί σε κάθε σπίτι.

#Santa has been flying around Mt. Fuji, heading northeast to Tokyo!https://t.co/Yvsx0FV9Je pic.twitter.com/bLvbeo3Plf

— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2021