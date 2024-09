Δεκάδες χιλιάδες εστίες φωτιάς μαίνονται στη Βραζιλία – Απειλούνται το Σάο Πάολο και το Ρίο ντε Τζανέιρο (video)

Η Βραζιλία συνέχιζε χθες βράδυ να μάχεται για να θέσει υπό έλεγχο δεκάδες χιλιάδες εστίες πυρκαγιάς που τροφοδοτούνται από τη χειρότερη ξηρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με μεγάλες πόλεις όπως το Σάο Πάολο και το Ρίο ντε Τζανέιρο να απειλούνται.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις πολιτειακές κυβερνήσεις και τις δημοτικές αρχές, εργάζεται για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές», έγραψε ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, που δημιουργήθηκε μετά την απαγόρευση της πλατφόρμας Χ στη Βραζιλία.

Ο αριθμός των πυρκαγιών αυξήθηκε κατά τις 12 πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με 49.266 εστίες συγκριτικά με 46.486, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών (INPE) που βασίζονται σε δεδομένα δορυφόρων.

Τα μεσάνυκτα της Πέμπτης, το 60,7% των πυρκαγιών που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στη Νότια Αμερική έκαιγε στη Βραζιλία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

pic.twitter.com/dNhUgHPSVM #Aproximidad #BREAKING #BRAZIL #BRASIL #SãoCARLOS

BRAZIL : MASSIVE FIRE BROKE OUT IN SÃO CARLOS,

near the LATAM maintenance center at MÁRIO PEREIRA LOPES AIRPORT (QSC).

The fire broke out on September 11 and spread to several areas#Ultimahora #W…

— A-Proximidad (@AProximidad) September 13, 2024