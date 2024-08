ΔΝΤ: Φορολογήστε τα κέντρα δεδομένων και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων

Σε τρία χρόνια, η λειτουργία των κέντρων δεδομένων (data centers) και η “εξόρυξη” κρυπτονομομισμάτων θα απαιτεί κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχη με αυτή που καταναλώνει σήμερα η Ιαπωνία.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι ερευνητές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Shafik Hebous και Nate Vernon-Lin, μετά από επεξεργασία των στοιχείων της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (International Energy Agency).

«Τι κοινό έχουν τα κρυπτονομίσματα και η τεχνητή νοημοσύνη; Και τα δύο είναι πεινασμένα για ενέργεια» αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη με τίτλο “Carbon Emissions from AI and Crypto Are Surging and Tax Policy Can Help”.

«Λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την «εξόρυξη» κρυπτονομισμάτων, μια συναλλαγή bitcoin απαιτεί περίπου την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο μέσος άνθρωπος στη Γκάνα ή το Πακιστάν σε τρία χρόνια. Τα ερωτήματα στο ChatGPT απαιτούν 10 φορές περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από μια αναζήτηση στο Google, λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από τα κέντρα δεδομένων AI.»

Η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων και η λειτουργία των κέντρων δεδομένων αντιστοιχούσαν μαζί στο 2% της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας το 2022. Το μερίδιο αυτό είναι πιθανό να ανέλθει στο 3,5% το 2027.

ΔΝΤ: Να καταργηθούν φοροαπαλλαγές και φορο-κίνητρα

Όπως σημειώνει η έκθεση, η αχόρταγη κατανάλωση ενέργειας δεν έχει μόνο περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και κοινωνικές, αφού οδηγεί στα ύψη το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα κέντρα των κρύπτο και των δεδομένων αντιστοιχούν σε ένα όλο και υψηλότερο ποσό εκπομπών ρύπων

Ως μία άμεση λύση, οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ προτείνουν την επιβολή άμεσης φορολογίας.

«Το φορολογικό σύστημα είναι ένας τρόπος για να κατευθύνουμε τις εταιρείες προς τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων» αναφέρει η μελέτη.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, ένας άμεσος φόρος ύψους 0,047 δολαρίων ανά κιλοβατώρα θα οδηγούσε τη βιομηχανία εξόρυξης κρυπτογράφησης στον περιορισμό των εκπομπών της, σύμφωνα με τους παγκόσμιους στόχους.

Αν ληφθεί υπόψη και ο αντίκτυπος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην τοπική υγεία, ο εν λόγω φορολογικός συντελεστής θα ανέβαινε στα 0,089 δολάρια, γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση της μέσης τιμής του ρεύματος κατά 85% για όσους κάνουν εξόρυξη κρύπτο.

Ένας τέτοιος φόρος θα απέφερε ετήσια κρατικά έσοδα ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και θα μείωνε τις ετήσιες εκπομπές κατά 100 εκατομμύρια τόνους (δηλαδή κατά ποσότητα αντίστοιχη με τις σημερινές εκπομπές ρύπων του Βελγίου).»

Για τα κέντρα δεδομένων, ένας στοχευμένος φόρος στην χρήση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να οριστεί σε 0,032 δολάρια ανά κιλοβατώρα, ή σε 0,052 δολάρια συμπεριλαμβανομένου του κόστους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ο φόρος που προτείνει το ΔΝΤ είναι ελαφρώς χαμηλότερος από ό,τι για την κρυπτογράφηση, επειδή τα κέντρα δεδομένων τείνουν να βρίσκονται σε τοποθεσίες με πιο πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτός ο φόρος θα μπορούσε να αποφέρει έως και 18 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

«Η κατάσταση σήμερα είναι αντίθετη: πολλά κέντρα δεδομένων και κέντρα εξόρυξης κρυπτογράφησης απολαμβάνουν γενναιόδωρες φορολογικές απαλλαγές και φορολογικά κίνητρα στο εισόδημα, την κατανάλωση και τα περιουσιακά στοιχεία» σημειώνει το ΔΝΤ.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ζημιές, την έλλειψη σημαντικής απασχόλησης και τις πιέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο (που ενδεχομένως αυξάνουν τις τιμές για τα νοικοκυριά και μειώνουν τη ζήτηση για τη χρήση άλλων αγαθών χαμηλών εκπομπών, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα), τα καθαρά οφέλη αυτών των ειδικών φορολογικών καθεστώτων είναι στην καλύτερη περίπτωση ασαφή» τονίζει.

Σε συνδυασμό με την άμεση φορολόγηση, το ΔΝΤ προτείνει ακόμα μία σειρά μέτρων όπως πιστώσεις για μηδενικές εκπομπές, κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης, διμερείς συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πιστοποιητικά χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

