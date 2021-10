Δολοφονήθηκε η Κενυάτισσα Άγκνες Τιρόπ, παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου

Η Κενυάτισσα παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου, Άγκνες Τιρόπ, βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της φέροντας πολλαπλές μαχαιριές.

Οι πρώτες υποψίες για το άγριο έγκλημα δείχνουν ότι πρόκειται για γυναικοκτονία και στρέφονται προς στον σύζυγό της.

Η τραγική είδηση της δολοφονίας της 25χρονης αθλήτριας, η οποία είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση στα 5.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το περασμένο καλοκαίρι, επιβεβαιώθηκε από την Ομοσπονδία Στίβου της Κένυας, η οποία και αναφέρει πως φέρεται να μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της.

Η Ομοσπονδία τονίζει πως αναζητά απαντήσεις για την πρωταθλήτρια των 5.000 και 10.000 μέτρων, τονίζοντας πως η Κένυα θρηνεί έναν από τους πλέον ανερχόμενους αθλητές στον κόσμο.

BREAKING: Kenyan athlete Agnes Tirop who represented Kenya at the Tokyo Olympics found dead with stab wounds in her house in Iten, Elgeyo Marakwet County pic.twitter.com/yEFSZCfBBF

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) October 13, 2021