Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ενέργεια

Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις 30-31 Μαΐου ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Όπως συζητήθηκε στις Βερσαλλίες και στη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου. Στην ατζέντα θα κυριαρχήσουν τα θέματα της άμυνας, της ενέργειας και η Ουκρανία».

Παράλληλα, καταδίκασε το χτύπημα κατά αμάχων στο σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, καλώντας στην επιβολή περισσότερων κυρώσεων στη Ρωσία και την αποστολή περισσότερων όπλων στην Ουκρανία.

«Είναι τρομακτικό να βλέπεις τη Ρωσία να χτυπά έναν από τους κύριους σταθμούς που χρησιμοποιούν οι άμαχοι που εκκενώνουν την περιοχή, στην οποία η Ρωσία εντείνει την επίθεσή της. Απαιτείται δράση: Περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΕΕ. Μόλις εγκρίθηκε το πέμπτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ» επισήμανε σε έτερη ανάρτηση στο Twitter.

As discussed in Versailles and during the last European Council, a special European Council will take place on 30 and 31 May. On the agenda notably defence, energy and Ukraine. #EUCO

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.

Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.

— Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022