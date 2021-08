Eνημέρωση Γώγου για την αύξηση κρουσμάτων στη χώρα

O καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Χαράλαμπος Γώγος, προχώρησε στην ενημέρωση για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την πορεία του κορωνοϊού.

«Η υγειονομική κρίση είναι εδώ, ο κορωνοϊός είναι παρών» τόνισε ο κ. Γώγος, επισημαίνοντας ότι το βασικό όπλο που διαθέτει η επιστημονική κοινότητα είναι τα εμβόλια, κάνοντας ειδική αναφορά στην υπολειπόμενη διαθεσιμότητα των εμβολίων για την Covid-19 στις τρίτες χώρες.

«Το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας παρουσιάζει αύξηση» συνέχισε, με τον κυλιόμενο μέσο όρο κρουσμάτων της τελευταίας εβδομάδας να διαμορφώνεται σε 2.942 μολύνσεις».

Η τάση στις περισσότερες Περιφέρειες είναι αυξητική και τα εισαγόμενα κρούσματα είναι πολύ λίγα και όπως φαίνεται το στοίχημα του τουρισμού κερδίζεται.

Για τη Μττάλλαξη Δ φαίνεται ότι σύντομα θα επικρατήσει πλήρως και θα φτάσει το 90%.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 891 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Ιουλίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 891 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest – VOI). Εκ των 823 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 707 αφορούν στο στέλεχος Delta, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI). Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K) .