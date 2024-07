Enterprise Greece: Στήριξη στην εξωστρέφεια για καινοτομία και τεχνολογία

Η Enterprise Greece, τον Ιούνιο του 2024, ενέταξε στο πρόγραμμά της για πρώτη φορά νέες δράσεις για την προβολή και προώθηση των ελληνικών startups. Οι πρωτοβουλίες αυτές ξεκίνησαν με τη συμμετοχή στο WE MAKE FUTURE Festival στην Μπολόνια της Ιταλίας, και συνεχίστηκαν με την Collision Tech Conference στο Τορόντο του Καναδά, αναφέρει ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

WE MAKE FUTURE Festival, Μπολόνια, 13-15 Ιουνίου 2024

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο WE MAKE FUTURE Festival 2024, μια διεθνή έκθεση αφιερωμένη στην τεχνολογία, την καινοτομία και τον κόσμο των startups. Το φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στην Μπολόνια από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 2024, συγκέντρωσε 700 εκθέτες, 70.000 επισκέπτες, περισσότερους από 1.000 ομιλητές και 3.000 startups και επενδυτές από πάνω από 90 χώρες.

Η δράση συντονίστηκε από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Enterprise Greece και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στο ελληνικό περίπτερο, υποστηριζόμενο από την Enterprise Greece, συμμετείχαν τέσσερις ελληνικές startups: IRIDA AI, ComeTogether, Upiria και Kleesto. Οι startups αυτές, προκρινόμενες κατόπιν pitching event, παρουσίασαν τις ιδέες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, συμμετέχοντας σε pitch deck και B2B συναντήσεις.

Collision Tech Conference 2024, Τορόντο, 17-20 Ιουνίου 2024

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα συμμετείχε με εθνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας Collision Tech Conference 2024 στο Τορόντο του Καναδά, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, του ΕΒΕΑ και της Enterprise Greece. Η δράση προσέλκυσε περισσότερους από 40.000 συμμετέχοντες από 140 χώρες, πάνω από 1.000 επενδυτές και 2.000 startups, καθώς και 1.400 δημοσιογράφους.

Στην ελληνική αποστολή, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής, την Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α.), το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και την Enterprise Greece, συμμετείχαν εννέα νεοφυείς επιχειρήσεις: Quantum Neural Technologies, Grapevine, Keyvoto, Vivestia, Traqbeat Technologies, Dataphoria, Wastecloud, Kleesto και Nature4Nature Technologies.

Στην εκδήλωση της Τρίτης 18 Ιουνίου, με τίτλο “Get-together with the Greek startups in the Collision Conference”, που συνδιοργανώθηκε από την Enterprise Greece, το ΕΒΕΑ, το “The Hellenic Initiative Canada” και το “Hellenic-Canadian Board of Trade”, παρευρέθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος και ο κ. Διονύσιος Πρωτοπαπάς, Εμπορικός Ακόλουθος του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο. Επιπλέον, στις 20 Ιουνίου, η ελληνική αποστολή επισκέφτηκε το Ινστιτούτο MaRS, το μεγαλύτερο αστικό κόμβο καινοτομίας στον κόσμο.

Πρόγραμμα Thriving Global 2024

Οι δράσεις της Enterprise Greece συνεχίστηκαν τον Ιούλιο 2024 με το επιτυχημένο Πρόγραμμα ενίσχυσης εξωστρέφειας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης “Thriving Global”, το οποίο διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με τον Οργανισμό USMAC (US Market Access Centre). Η πρώτη φάση του τέταρτου κύκλου πραγματοποιήθηκε με το Thriving Bootcamp στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων όπως οι BuildingHow, AthletesWeR, Palowise, Mojo Financial Technologies, The Sarm Project, TransiTool, Travelr και Efficious.

Από το 2020, που ξεκίνησε η εν λόγω δράση, η Enterprise Greece έχει υποστηρίξει συνολικά περισσότερες από 50 ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντας γνώσεις αλλά και ευκαιρίες για άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές της αμερικανικής αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στη Silicon Valley.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Εταιρείας στη στήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών startups και πρόσθεσε: «Η Enterprise Greece στηρίζει ενεργά τη συμμετοχή του ελληνικού τομέα τεχνολογίας στα μεγαλύτερα εκθεσιακά events παγκοσμίως, δημιουργώντας ευκαιρίες για συνεργασίες και ενίσχυση του ελληνικού brand name στις διεθνείς αγορές. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της αγοράς των ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley, η Εταιρεία καθοδηγεί και συμβουλεύει τις ελληνικές επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την πρόσβασή τους σε κεφάλαια και αγορές. Αποτελεί στρατηγική επιλογή μας η διοργάνωση high impact προγραμμάτων σε εξειδικευμένες θεματικές, καθώς και acceleration programs βάσει των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους».