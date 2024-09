Εντυπωσιακό βίντεο: Το τεράστιο «μανιτάρι» από την επίθεση των Ουκρανών σε ρωσικές εγκαταστάσεις

Σε μια τολμηρή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μια εκτεταμένη επίθεση με drones βαθέως εντός ρωσικού εδάφους. Σύμφωνα με αναφορές, η νυχτερινή επιχείρηση είχε ως στόχο μια κρίσιμη στρατιωτική βάση στην περιοχή του Τβερ, περίπου 235 μίλια μακριά από τη Μόσχα, όπου αποθηκεύονταν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών.

Ουκρανικά drones καμικάζι διέσχισαν τις ρωσικές αμυντικές γραμμές και εξαπέλυσαν ακριβείς επιθέσεις εναντίον της αποθήκης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πυρκαγιά. Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή των εκρήξεων, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της επιχείρησης.

Πηγές των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας αναφέρουν ότι η αποθήκη περιείχε ένα σημαντικό οπλοστάσιο, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Iskander και Tochka-U, κατευθυνόμενων βομβών και άλλων πυρομαχικών. Η καταστροφή αυτών των αποθεμάτων αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς περιορίζει σημαντικά τις επιθετικές τους δυνατότητες στο μέτωπο.

Βίντεο που έκαναν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν ένα τεράστιο «μανιτάρι» να ακολουθεί μετά την επίθεση, ενώ τοξικό νέφος κάλυψε την περιοχή και δόθηκαν σχετικές οδηγίες προστασίας προς τους κατοίκους. Η έκρηξη καταγράφηκε από δορυφόρους της NASA και σταθμοί σεισμικής παρακολούθησης κατέγραψαν σεισμικά κύματα που προσομοίασαν με μικρό σεισμό.

The Tver region of Russia is beautiful, particularly after last night, when our UAVs attacked a large ammunition depot.

According to OSINT, each storage unit could contain up to 240 tons of ammunition. Potentially, the arsenal could hold 30,000 tons of various… pic.twitter.com/zG1pzD60XZ

— Maria Drutska (@maria_drutska) September 18, 2024