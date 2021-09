Επίθεση σε Πανεπιστήμιο στη Ρωσία: 18χρονος φοιτητής ο δράστης

Νωρίτερα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από δέκα τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος φοιτητής άνοιξε πυρ μέσα σε ένα πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ως δράστης αναγνωρίστηκε ένας 18χρονος, εν ενεργεία φοιτητής του ιδρύματος, ο οποίος φέρεται να είχε αναρτήσει φωτογραφία στα social media, στην οποία κρατούσε μια καραμπίνα.

Μάλιστα, νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter δείχνουν έναν οπλισμένο άνδρα να εισέρχεται στον χώρο του πανεπιστημίου.

«Το σκεφτόμουν για πολύ καιρό, εδώ και χρόνια και κατάλαβα ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνω αυτό που ονειρευόμουν», φέρεται να έγραψε στην ανάρτησή του, περιγράφοντας την επίθεση.

Ο εν λόγω λογαριασμός στα social media απενεργοποιήθηκε μετά την επίθεση, προσθέτει το Reuters, το οποίο σημειώνει πως ο δράστης είπε πως «η πράξη του δεν είχε πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα, αλλά υποκινήθηκε μόνο από μίσος».

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί επίσημα αν ο δράστης σκοτώθηκε ή τέθηκε υπό κράτηση, με διαφορετικές εκδοχές να μεταδίδονται από ρωσικά και διεθνή μέσα.

Βίντεο που ανήρτησε ο ανταποκριτής του Independent στη Μόσχα απεικονίζει τη στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και εξουδετερώνει τον δράστη, ο οποίος φαίνεται προς στιγμή να έχει τις αισθήσεις του.

Footage shows moment police shoot 18 year old gunman. An eyewitness told me that police and special units arrived at the scene within a few minutes. That quick response likely saved many lives. pic.twitter.com/isuhnmOJjb

— Oliver Carroll (@olliecarroll) September 20, 2021