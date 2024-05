Έρχεται λεωφορείο υδρογόνου σε τέσσερις ελληνικές πόλεις

Τέσσερις ελληνικές πόλεις θα έχουν στους δρόμους τους λεωφορείο που κινείται με καθαρό, πράσινο υδρογόνο, (μηδενικές εκπομπές CO2), μία πρωτοβουλία που στηρίζει η Motor Oil καθώς το ταξίδι του «πράσινου» λεωφορείου ανεφοδιάζει η Coral Gas.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Linkedin o Κωνστνατίνος Χατζηφώτης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Motor Oil.

«Από σήμερα και μέχρι τις 5 Ιουνίου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης, της Αθήνας και της Πάτρας έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά, να ενημερωθούν και να επιβιβαστούν σε λεωφορείο που κινείται με καθαρό, πράσινο υδρογόνο, με μηδενικές εκπομπές CO2.

Το ταξίδι του λεωφορείου, που ξεκίνησε στη Ρουμανία, πέρασε από τη Βουλγαρία και πλέον συνεχίζεται στη χώρα μας και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου hashtag#Jive3 ανεφοδιάζει η Coral Gas με ιδιόκτητο βυτιοφόρο υδρογόνου της Motor Oil.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley, τη Hellenic Hydrogen, συντονίζεται από CluBE-Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Το CluBE-Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley (κοιλάδα υδρογόνου μικρής κλίμακας) και με την υποστήριξη της Hellenic Hydrogen και της Coral Gas, θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil, φέρνουν το 3ο JIVE Roadshow στην Ελλάδα. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί από τις 17 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου, παρουσιάζοντας τις εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών, της καθαρής ενέργειας και του πράσινου υδρογόνου.

Από τις 17 έως τις 21 Μαΐου, το Λεωφορείο Υδρογόνου θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, δοκιμάζοντας τις δυνατότητές του σε πραγματικά δρομολόγια. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζονται ενημερωτικές εκδηλώσεις για το έργο JIVE, με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του υδρογόνου και την ενίσχυση της ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού.

Στις 20 Μαΐου, εκτός από τα καθημερινά δρομολόγια, το Λεωφορείο θα βρίσκεται στη ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης), από τις 15:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ., για επίδειξη στο κοινό (Τοποθεσία: Αγγελάκη & Λεωφ. Στρατού, Είσοδος ΧΑΝΘ), ενώ στις 21 Μαΐου θα διεξαχθεί ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο “Hydrogen Mobility Info Day”, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΕΔΕΑ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙ από τις 11:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. Στην εκδήλωση αυτή, θα συζητηθούν και θα αναδειχθούν δράσεις για συνεργασία, καινοτομία και ανταλλαγή γνώσεων στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών, με συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας, τοπικών αρχών και επιχειρήσεων, καθώς και του ευρύτερου κοινού.

Ο κύριος στόχος του έργου JIVE (Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe) είναι να δώσει στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων, δημόσιες αρχές κ.λπ.) την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία ενός αστικού λεωφορείου που λειτουργεί εξ ολοκλήρου με υδρογόνο, ενώ παράλληλα θα συλλεχθούν σημαντικά δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία, την κατανάλωση και τη διαδικασία ανεφοδιασμού του οχήματος. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της χρήσης του υδρογόνου ως καθαρής πηγής ενέργειας για τις μεταφορές.

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 18 εταίρους από έξι χώρες.