Εταιρεία “φάντασμα” η ουγγρική BAC που κατασκεύασε τους βομβητές της Χεζμπολάχ που εξερράγησαν

H ουγγρική BAC είναι η εταιρεία που κατασκεύασε τους βομβητές που εξερράγησαν στον Λίβανο και την Συρία σε μία πρωτοφανή επιθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ, με στόχο το δίκτυο επικοινωνίων της Χεζμπολάχ, όπως αποκαλύφθηκε.

Οι βομβητές που χρησιμοποιήθηκαν από την οργάνωση εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα στις δυο χώρες σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών και τραυματίζονταν σχεδόν 3.000 άτομα.

Η Χεζμπολάχ και η κυβέρνηση του Λιβάνου κατηγόρησαν ανοιχτά το Ισραήλ για κάτι που φάνηκε να είναι μία συντονισμένη απομακρυσμένη επίθεση.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ την Τρίτη μετά την επίθεση, κατά την οποία πυροδοτήθηκαν μικρές ποσότητες εκρηκτικής ύλης, κρυμμένες στο εσωτερικό των τηλεειδοποιητών. Το άτομο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένο να συζητήσει τις πληροφορίες δημόσια.

BREAKING: The pagers that exploded in Lebanon and Syria were made by Budapest-based BAC Consulting KFT, according to a statement released by Taiwanese company Gold Apollo, whose branding appeared on the devices. https://t.co/fbheP4WQ4a

Η Χεζμπολάχ και οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανταλλάσσουν πυρά σχεδόν καθημερίνα από τις 8 Οκτωβρίου 2023, μία ημέρα μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Από τότε εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις στον Λίβανο και δεκάδες στο Ισραήλ, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Η επίθεση της Τρίτης και το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ την απέδωσε στο Ισραήλ επανέφερε τους φόβους ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Παρά τους περιοδικούς κύκλους κλιμάκωσης οι δυο τους το έχουν αποφύγει προσεκτικά μέχρι στιγμής, ωστόσο οι Ισραήλινοί ηγέτες έχουν εκδόσει σειρά προειδοποιήσεων τις τελευταίες εβδομάδες για ενδεχόμενη κλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

CEO of Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang denied manufacturing the explosive pager. When asked abt AR-924, he said “it is produced & sold by BAC…we only provide brand trademark authorisation & have no involvement in design or manufacturing of this product.” See my exchange w him. pic.twitter.com/eb6k65oyKl

— Tingting Liu 劉亭廷 (@tingtingliuTVBS) September 18, 2024