FBI: Θύμα ανθρωποκτονίας η Γκάμπι Πετίτο

Θύμα ανθρωποκτονίας έπεσε η 22χρονη Αμερικανίδα Γκάμπι Πετίτο, η οποία κατέγραφε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ταξίδι της με τον αρραβωνιαστικό της με βαν στις ΗΠΑ και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς νωρίτερα αυτό τον μήνα προκαλώντας σοκ στις ΗΠΑ, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Τρίτη, το FBI, μετά την αναγνώριση του πτώματός της, το οποίο βρέθηκε σε εθνικό πάρκο του Ουαϊόμινγκ.

Η αρχική ανάλυση του ιατροδικαστή, που έχει επιφορτιστεί με την εξέταση του πτώματος που βρέθηκε στο Ουαϊόμινγκ, είναι ότι ο θάνατος της νεαρής Αμερικανίδας οφείλεται σε “ανθρωποκτονία”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του τμήματος του FBI στο Ντένβερ στο Κολοράντο. Η ομοσπονδιακή αστυνομία προσθέτει ωστόσο ότι η επίσημη αιτία του θανάτου της θα επιβεβαιωθεί από τα τελικά αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι αρχές απηύθυναν επίσης έκκληση για πληροφορίες από οποιονδήποτε συνάντησε το ζευγάρι σε χώρο κατασκήνωσης στο εθνικό πάρκο του Γκραντ Τέτον στο Ουαϊόμινγκ μεταξύ της 27ης και της 30ης Αυγούστου.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της νεαρής Αμερικανίδας έχει προκαλέσει σοκ στους χρήστες του ίντερνετ στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, οι οποίοι παρακολουθούσαν και σχολίαζαν όλα τα στάδια της μεγάλης επιχείρησης ερευνών που έγινε για τον εντοπισμό της 22χρονης, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από τις 11 Σεπτεμβρίου ενώ βρισκόταν στο ταξίδι με τον σύντροφό της Μπράιαν Λόντρι.

Το ζευγάρι ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Νέα Υόρκη, στην ανατολική ακτή, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από αξιοθέατα της χώρας και των ιδίων που χαμογελούσαν δίπλα στο διαμορφωμένο βαν τους.

Σε ένα βίντεο που είχαν αναρτήσει στο YouTube, το ερωτευμένο ζευγάρι παρουσιάζεται να φιλιέται στο ηλιοβασίλεμα και να κάνει βόλτα στην παραλία.

Οι γονείς της Γκάμπι Πετίτο επικοινώνησαν τελευταία φορά μαζί της όταν το ζευγάρι βρισκόταν στην περιοχή του εθνικού πάρκου Γκραντ Τέτον.

Ο 23χρονος αρραβωνιαστικός της έχει εξαφανιστεί και αναζητείται από την αστυνομία, η οποία τη Δευτέρα πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι των γονιών του, όπου ζούσε το ζευγάρι. Ο Λόντρι είχε επιστρέψει μόνος του στο σπίτι αυτό στο Νορθ Πορτ, στην Φλόριντα, με το βαν της συντρόφου του, δέκα ημέρες πριν από τις 11 Σεπτεμβρίου που η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της.

WANTED: Brian Laundrie

Immediately call the FBI if spotted. Last seen in Florida, but he could be anywhere by now. pic.twitter.com/HNLeyHkH5Z

— William LeGate (@williamlegate) September 20, 2021