Φωτιά ξέσπασε στο εθνικό γήπεδο της Ανδόρας [vid]

Το Sky Sports μετέδωσε πως, μια μέρα πριν την αναμέτρηση με την Αγγλία για τον 9ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, ξέσπασε φωτιά στο εθνικό γήπεδο της Ανδόρας.

Στο βίντεο φαίνονται φλόγες και μαύροι καπνοί ανάμεσα στους δύο πάγκους, στο χώρο που βρίσκεται το VAR.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, αλλά η φωτιά προκάλεσε προς στιγμήν ανησυχίες, καθώς οι φλόγες πλησίασαν τον τεχνητό χλοοτάπητα του γηπέδου.

Ένα πυροσβεστικό όχημα έφτασε στο γήπεδο για να σβήσει τις φλόγες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά οι ζημιές που έχουν ήδη προκληθεί θα μπορούσαν, όπως ανέφερε το Sky Sports, να επηρεάσουν την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα.

Οι παίκτες της Αγγλίας προπονήθηκαν στο -χωρητικότητας 3.300 θεατών- γήπεδο τρεις ώρες πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

UPDATE | The fire at the Estadi Nacional has been brought under control by staff and firefighters.

It's unclear how this will impact England's World Cup qualifier against Andorra on Saturday. pic.twitter.com/vMns6CCXXt

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2021