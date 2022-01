Φόβοι για έκρηξη κρουσμάτων με το άνοιγμα των σχολείων

Μετά την εορταστική περίοδο κατά την οποία η Όμικρον σάρωσε όλη την Ελλάδα, ανοίγουν σήμερα τα σχολεία με αλλαγές στα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού στη σχολική κοινότητα.

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία θα γίνει με τρία self test για την πρώτη εβδομάδα, για όλα τα παιδιά, εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα, ενώ η είσοδος των μαθητών στα σχολεία θα επιτρέπεται μόνο με αρνητικό τεστ αφού πρώτα δηλωθεί στην επίσημη πλατφόρμα edu-pass.

Μετά το μπάχαλο που δημιουργήθηκε την Παρασκευή αλλά κυρίως το Σάββατο με τις ελλείψεις σε self test, η κυβέρνηση προνόησε ώστε να προμηθευτούν self test όλες οι σχολικές μονάδες της χώρας και να εξυπηρετηθούν όσοι μαθητές δεν κατάφεραν να τα πάρουν από τα φαρμακεία.

Για τον λόγο αυτό, τα σχολεία θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί ώστε να διαθέτουν σε όσους δεν έχουν πάρει self test.

Πώς θα γίνει η παραλαβή από τα σχολεία

Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες θα ανοίξουν στις 07:00, για να παραλάβουν και οι τελευταίοι μαθητές self test. Στο MEGA μίλησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κοπτσής.

«Σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες φυσικά θα γίνει (σ.σ. το self test) από τους γονείς, δεν είναι ευθύνη του δασκάλου να το κάνει, υπάρχει η διαχείριση και ο χρόνος της μιας, μιάμισης ώρας για να γίνει αυτή η διαχείριση από τους γονείς, όπως καταλαβαίνετε» τόνισε ο κ. Κοπτσής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, όσες σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν self test, θα πρέπει να ειδοποιήσουν τις Σχολικές Επιτροπές προκειμένου να τις προμηθεύσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα εκατομμύριο τεστ έχουν ήδη φτάσει στα σχολεία, την ώρα που το 12% μαθητών και εκπαιδευτικών, δηλαδή 200.000, φαίνεται ότι δεν έχουν λάβει τα τεστ τους.

«Το υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε για μία ημέρα να αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων, για να υπάρχει προμήθεια και όχι να γίνει αυτό το πράγμα αύριο που θα συνωθούνται μαθητές που έχουν κάνει τη διαδικασία και άλλοι όχι, όπως και εκπαιδευτικοί» υποστήριξε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές μονάδες προκαλεί «πονοκέφαλο» σε μία μερίδα των ειδικών καθώς εκφράζονται φόβοι ότι θα υπάρχει σημαντική αύξηση στα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται να κλείσουν και πολλά τμήματα εξαιτίας της μεταδοτικότητας της Όμικρον.

Πρεμιέρα με… απουσίες

Σημειώνεται πάντως πως πάνω από 11.000 παιδιά και έφηβοι δεν θα πάνε στο σχολείο σήμερα, καθώς διαγνώστηκαν θετικοί στον κοροναϊό μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας δρόμου για να υπάρχουν διαθέσιμα self test σε όλα τα σχολεία, έτσι ώστε να τα προμηθευτούν και οι οικογένειες που δεν κατάφεραν να έχουν αυτά που χρειάζονταν στα χέρια τους, κάτι για το οποίο έχουν υπάρξει αντιδράσεις.

Αλλαγές στα πρωτόκολλα

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η επιστροφή των μαθητών θα γίνει με τρία self test για την πρώτη εβδομάδα, για όλους τους μαθητές, ενώ σε ισχύ παραμένουν όλα τα μέτρα προστασίας και το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

Οι τρεις σημαντικότερες αλλαγές στα σχολεία κάτω από την σκιά της απειλής της «Όμικρον» είναι:

Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test την εβδομάδα που έρχεται αντί για δύο.

Τα δωρεάν δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, πάλι δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Ανοιχτό να αλλάξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα

«Εάν παρατηρηθεί ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες προσαρμογές συνολικά στο πρωτόκολλο κατά τη διάρκεια του σχολείου, θα είμαστε σε εγρήγορση, τα αντανακλαστικά μας είναι εκεί», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Το μόνο που αποφάσισε είναι αντί του δωρεάν μοριακού τεστ να προσφέρει μόνο ένα ακόμη self test. Και επειδή είναι ως συνήθως απόλυτα «προετοιμασμένη» και ανίκανη ακόμη και για τα ελάχιστα δεν φρόντισε να εξασφαλίσει καν την επάρκεια αυτών των τεστ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.