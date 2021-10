Γεωργία: Πέντε νεκροί από κατάρρευση κτιρίου [vid]

Χθες, Παρασκευή, το πρωί στο θέρετρο Μπατούμι στη Γεωργία, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα πολυόροφο κτίριο κατέρρευσε.

Οι τοπικές αρχές απέδωσαν το δυστύχημα στις εργασίες ανακαίνισης που γινόντουσαν σε ένα διαμέρισμα.

Πέντε όροφοι του κτιρίου αυτού κατέρρευσαν, καταπλακώνοντας πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο μπροστά του, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ενδέχεται “έως και 15 άνθρωποι” να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής “τα σωστικά συνεργεία έχουν διασώσει δύο πολίτες που εισήχθησαν στο νοσοκομείο και ανασύρει πέντε πτώματα από τα συντρίμμια”, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η γεωργιανή αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε για το δυστύχημα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη διαμερίσματος που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και δύο εργατών που είχαν επιφορτιστεί να κάνουν εργασίες ανακαίνισης, διευκρινίζει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

Οι ανακριτές διαπίστωσαν ότι οι δύο άνδρες, υπό την καθοδήγηση του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, πραγματοποιούσαν εργασίες “παραβιάζοντας σε σοβαρό βαθμό τους κανόνες ασφαλείας, γεγονός το οποίο οδήγησε στην κατάρρευση μιας εισόδου στο κτίριο”.

Οι τρεις άνδρες κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε ποινή 2 ως 10 ετών κάθειρξης.

Εκατοντάδες διασώστες έσπευσαν χθες στο σημείο, ενώ στο Μπατούμι μετέβησαν ο πρωθυπουργός Ιρακλί Γκαριμπασβίλι και ο υπουργός Εσωτερικών Βάχτανγκ Γκομελαούρι.

LOOK: Part of a 7-story apartment building collapsed in the Black Sea city of Batumi, Georgia.

Officials say about 200 people lived in the building. There was no word on casualties pic.twitter.com/6YanD8ueMD

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 8, 2021