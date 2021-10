Παραιτήθηκε από πρόεδρος του γερμανικού κόμματος CDU ο Άρμιν Λάσετ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε πως ο Άρμιν Λάσετ παραιτήθηκε από πρόεδρος του συντηρητικού κόμματος CDU.

German #conservative leader Armin Laschet offered to make way for a successor after leading his party to second place in last month's national #election.https://t.co/dwQTJc1zxn

