Γερμανία: Στα χέρια των αρχών ο δράστης του μακελειού στο Ζόλινγκεν

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε έναν νεαρό άνδρα που ομολόγησε ότι ευθύνεται για το μακελειό με τους τρεις νεκρούς στο Ζόλινγκεν.

Το Der Spiegel ανέφερε ένας 26χρονος Σύρος, που ονομάζεται Ισά αλ Χ., παραδόθηκε σε αστυνομική περίπολο το απόγευμα του Σαββάτου.

“The suspected perpetrator of the #Solingen attack has been captured: More than 24 hours after the assault, the Syrian national Issa al H., 26, turned himself in to a police patrol on Saturday evening, according to @derspiegel . Security sources reported that his clothing was… https://t.co/xtyNSgxQhO — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) August 24, 2024

Zugriff in #Solingen nach #Terroranschlag, SEK stürmt Asyl-Unterkunft in ehemaligem Finanzamt, die #Polizei vermutet dort einen tatverdächtigen Syrer, der Mantrailerhund führte die Beamten vom #Messer-Fundort dorthin! #Terror #ISIS #Messerattacke #Islamisten pic.twitter.com/FB9yte146A— Talim Gani (@itstalimgani) August 24, 2024

Ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό ΚράτοςΗ οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.Το ειδησεογραφικό κανάλι της τρομοκρατικής οργάνωσης ανέφερε πως «ο επιτιθέμενος στη χθεσινή χριστιανική συγκέντρωση στην πόλη Ζόλινγκεν της Γερμανίας ήταν στρατιώτης του Ισλαμικού Κράτους», προσθέτοντας πως προχώρησε στο μακελειό ως εκδίκηση για «τους μουσουλμάνους στην Παλαιστίνη».Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα τρομοκρατίας, αυτή είναι η πρώτη φορά που το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για μια επίθεση στη Γερμανία από το 2016. Τότε, στην επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, ο τρομοκράτης Anis Amri οδήγησε ένα φορτηγό μέσα στο πλήθος, σκοτώνντας 13 άνθρωπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

BREAKING:

German police have arrested a 15-year-old boy for questioning in connection with yesterday’s suspected terror attack in Solingen, Germany.

The 15-year-old was arrested in the asylum center where he lives.

SPIEGEL writes that the witnesses claim to have heard the boy… pic.twitter.com/3ZpwA33uRS— Visegrád 24 (@visegrad24) August 24, 2024