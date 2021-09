Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήγα για ψώνια και δεν με αναγνώρισε κανείς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ανενόχλητος τα ψώνια του, αφού δεν τον αναγνώρισε κανείς και μοιράστηκε την εμπειρία του μέσω twitter.

Πάντα όπου πάει γίνεται χαμός, αφού ο κόσμος τον λατρεύει και μόλις τον αναγνωρίζει, ζητά να φωτογραφηθεί μαζί του και να περάσει λίγα δευτερόλεπτα. Πάντως η τελευταία εμπειρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη βόλτα που έκανε για τα ψώνια του ήταν πολύ ήρεμη.

Πήγε σε ένα παντοπωλείο αργά το βράδυ και δεν τον αναγνώρισε κανείς, με τον MVP των τελικών να το απολαμβάνει: «Το να βρίσκομαι σε ένα παντοπωλείο αργά το βράδυ ίσως είναι το πιο χαλαρωτικό πράγμα», ενώ στη συνέχεια τόνισε: «Δεν με αναγνώρισε κανείς».

Going grocery shopping late at night might be the most relaxing thing ever lol

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 30, 2021