«Γιατί το έκανες;» – Η ερώτηση πατέρα στον 22χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του Άλκη

Ενώ περίμενε με τον δικηγόρο του έξω από το γραφείο του εισαγγελέα φρουρούμενος από τρεις αστυνομικούς ο 22χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη, τον πλησίασε ένας άνδρας και τον ρώτησε γιατί το έκανε.

Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν και εκείνος τους είπε «Είμαι Άρης, έχω έναν γιο 19 χρόνων ήθελα να μάθω γιατί σκότωσε τον Άλκη».

Το είχε ξανακάνει το 2019

Ο 22χρονος ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ σπουδάζει σε δημόσιο ΙΕΚ είχε συμμετάσχει σε οπαδικό επεισόδιο τον Μάρτιο του 2019 τα μεσάνυχτα στον οδό Νικολαου Πλαστήρα λίγα μέτρα από το σημείο του φονικού.

Μαζί με άλλους τρεις όρμησαν σε δυο παιδιά αντίπαλης ομάδας, οργανωμένους οπαδούς και κατάφεραν να χτυπήσουν στο πόδι ελαφρά τον έναν στον μοιρό, τον 23χρονο Παναγιώτη.

Επί τόπου έφτασε περιπολικό και συνέλαβαν έναν 19χρονο Έλληνα ενώ ο 22χρονος και άλλοι δυο κατάφεραν να διαφύγουν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα σωματικής βλάβης και μετά την απαγγελία της κατηγορίας από τον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος

Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ασθενοφόρο ωστόσο το τραύμα του ήταν επιπόλαιο και μετά τις πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο. Το θύμα, ο Παναγιώτης, δεν υπέβαλε μήνυση ωστόσο κατατέθηκε αυτεπάγγελτα από τις αρχές.

Ακόμα να γίνει η δίκη

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα το 2020, ο 22χρονος Αλβανός ταυτοποιήθηκε και προσήχθη στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Αθλητικής Βίας και οι αστυνομικοί της σήμανσης του πήραν αποτυπώματα, τον φωτογραφήσαν και τον άφησαν ελεύθερο.

Η δικογραφία με το αδίκημα της απόπειρας σωματικής βλάβης διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές και η δίκη προσδιορίστηκε για τον Μάιο του 2022.

