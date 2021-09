H FIBA μετράει αντίστροφα για το επόμενο Eurobasket και το προμοτάρει με τον Αντετοκούνμπο (vid)

Τι κι αν απομένει μόλις ένας χρόνος μέχρι το τζάμπολ του Eurobasket 2022;

Η FIBA δείχνει ανυπόμονη για τη διοργάνωση που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου του 2022 και για το λόγο αυτό έφτιαξε ένα βίντεο προκειμένου να ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση.

Σε αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Λούκα Ντόνσιτς, ο Μπόγκνταν Μπγκντάνοβιτς και ο Ρούντι Γκομπέρ.

Οι διοργανωτές επέλεξαν τα βαριά ονόματα των εθνικών ομάδων, προκειμένου να κρατάνε τους οπαδούς στην… τσίτα!

So close you can almost …

1️⃣ year to go to #EuroBasket 2022!

Who will #BringTheNoise? pic.twitter.com/etPmOk3oZk

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2021