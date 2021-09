H Μαρία Σάκκαρη γράφει ιστορία στο US Open – Προκρίθηκε με επική ανατροπή στα προημιτελικά!

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τις «8» του US Open για πρώτη φορά, έπειτα από ένα ματς «θρίλερ» κόντρα στην Μπιάνκα Αντρεέσκου.

Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε με 2-1 σετ την Καναδή αντίπαλό της σε ένα ματς που κράτησε περίπου 3,5 ώρες, για να πάρει το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά.

Η αντίδραση της Σάκκαρη μετά την πρόκριση

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021