H Ουκρανία κατέστρεψε και τρίτη γέφυρα στο Κουρσκ

Και τρίτη κομβικής σημασίας γέφυρα κατέστρεψαν οι δυνάμεις της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Όπως μεταδίδουν μεταξύ άλλων το Newsweek και το γερμανικό περιοδικό Focus σύμφωνα με αναφορές που συνάδουν οι Ουκρανοί χτύπησαν και τρίτη γέφυρα στον ποταμό Σεϊμ, την τελευταία των τριών που υπήρχαν πριν την έναρξη του πολέμου στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Ανάλογες πληροφορίες μεταδίδουν και Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers. αμό Σέιμ στο Κουρσκ.

⚡️Russian “war correspondents” are claiming the destruction of the third and last bridge over the Seym river in the Korenevsky district of Russia’s Kursk region.

The largest bridge on this part of the front – in the village of Glushkovo – was destroyed by the Ukrainian Armed… https://t.co/arnVmy4bN4

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 19, 2024