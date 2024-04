Η Εθνική Ασφαλιστική Χρυσός Χορηγός στο Delphi Economic Forum 

Η Εθνική Ασφαλιστική συμμετέχει ενεργά στις στρατηγικές συζητήσεις που διαμορφώνουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιήθηκε στις 10-13 Απριλίου, με βασικό θέμα τη «Μεγάλη Μετάβαση» και με κεντρικό άξονα των συζητήσεων τις πολύπλευρες μεταβάσεις που σημειώνονται σχεδόν σε κάθε τομέα της σύγχρονης ζωής.

Με τη συμμετοχή δύο υψηλόβαθμων στελεχών της στις εργασίες του φόρουμ, η Εθνική Ασφαλιστική έθεσε καίρια θέματα για τον ασφαλιστικό κλάδο και την οικονομία γενικότερα. Συγκεκριμένα, ο CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής κύριος Robert Gauci συμμετείχε σε panel με τίτλο «Customer Centricity: An essential ingredient for success in the new economy». Ο κύριος Gauci τόνισε τη σημασία της πελατοκεντρικότητας για τις εταιρείες στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της νέας οικονομίας, ώστε να ξεχωρίσουν ανάμεσα στον ανταγωνισμό, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Gauci δήλωσε: «Αν θέλουμε καλά αποτελέσματα για το μέλλον, πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε βάλει στο κέντρο της στρατηγικής μας το να είμαστε καλύτεροι για τον πελάτη, να τον ξέρουμε καλυτέρα και να μπορούμε να απαντάμε στις ανάγκες του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η προσέγγιση αυτή είναι ζωτικής σημασίας για κάθε κλάδο, αλλά ακόμη περισσότερο για τον ασφαλιστικό, δεδομένου ότι τα προϊόντα μας είναι άυλα, βασιζόμενα απλώς στην εμπιστοσύνη μέσω μιας υπόσχεσης».

Συμμετοχή σε panel με τίτλο «Climate risks and opportunities: Implications for the banking and insurance system», είχε ταυτόχρονα ο Γενικός Διευθυντής, Head of Corporate της Εθνικής Ασφαλιστικής, κύριος Τάσος Αναστασίου. Ο κύριος Αναστασίου αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή και σε ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα για την ελληνική κοινωνία, δηλώνοντας ότι: «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πότε θα συμβεί ένα κλιματικό φαινόμενο, αλλά μπορούμε να συγκεντρωθούμε στην πρόληψη. Η σημερινή κυβέρνηση έχει δείξει πρόθεση να συνεργαστεί με τον ασφαλιστικό τομέα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μπορούμε να μετατρέψουμε τον κίνδυνο σε ευκαιρία».