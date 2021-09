Η ευρωπαϊκή χώρα που μετέτρεψε τον κορωνοϊό σε εποχική γρίπη

Η Δανία πρόκειται να πραγματοποιήσει άρση όλων των περιορισμών που έχουν απομείνει για τον covid έως τις 10 Σεπτεμβρίου, αφού το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι ο ιός «δεν αποτελεί πλέον κρίσιμη απειλή για την κοινωνία» λόγω του υψηλού επιπέδου εμβολιασμού της χώρας.

«Η επιδημία είναι υπό έλεγχο, καθώς έχουμε επίπεδα ρεκόρ στους εμβολιασμούς», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Μάγκνους Χέουνικε, σε δήλωσή του την Παρασκευή. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να αφαιρέσουμε τα που έπρεπε να εισαγάγουμε στον αγώνα κατά του κορωνοϊού».

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι ακόμη και αν η χώρα είναι «σε καλή θέση αυτή τη στιγμή», η επιδημία δεν είχε τελειώσει και η κυβέρνηση δεν θα δίσταζε να «ενεργήσει γρήγορα εάν η πανδημία απειλήσει ξανά την κοινωνία».

Το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων στην Δανία φτάνει στο 71%, το τρίτο μεγαλύτερο για χώρα της ΕΕ σύμφωνα με στοιχεία του Our World in Data. Η Μάλτα βρίσκεται στο 80% και η Πορτογαλία στο 73%. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εμβολιάσει πλήρως το 62% του πληθυσμού του.

Ο επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος νέων κρουσμάτων κορωνοϊού ανά εκατομμύριο κατοίκους ανέρχεται σε 167, ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 149, αλλά πολύ κάτω από τον αριθμό των 492 της Βρετανίας.

Η χώρα ήταν μία από τις πρώτες στην Ευρώπη που επέβαλε μερικό λοκντάουν τον Μάρτιο του 2020, κλείνοντας σχολεία και μη απαραίτητες επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Μετά την ενίσχυση και τη χαλάρωση των μέτρων κατά του Covid καθ ‘όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν επίσης ένα από τα πρώτα κράτη που άρχισαν να αίρουν τους περιορισμούς, λανσάροντας ένα «covid pass» στις 21 Απριλίου του 2021.

Εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφοι, γυμναστήρια, αθλητικά γήπεδα και κομμωτήρια είναι ανοιχτά από εκείνη την ημερομηνία για όποιον διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού, έχει αποτέλεσμα αρνητικού τεστ 72 ωρών ή έχει νοσήσει τις τελευταίες δύο έως δώδεκα εβδομάδες.

Αυτή η απαίτηση, η οποία έχει ήδη αφαιρεθεί από την 1η Αυγούστου για ορισμένους χώρους όπως τα μουσεία, θα αρθεί πλήρως για τους περισσότερους από την 1η Σεπτεμβρίου, αν και θα εξακολουθεί να απαιτείται για νυχτερινά κέντρα και μεγάλες εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων ποδοσφαιρικών αγώνων έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση της κυβέρνησης να μην επεκτείνει τον χαρακτηρισμό της Covid-19 ως «κρίσιμης απειλής» για την κοινωνία μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά καταργεί τη νομική βάση για τους περιορισμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Ωστόσο, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις στη Δανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, επειδή καλύπτονται από ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ των κυβερνητικών κομμάτων της χώρας, η οποία δεν λήγει μέχρι νεωτέρας.

Πηγή: Guardian

Πηγή: https://www.skai.gr/news/health/i-eyropaiki-xora-pou-metetrepse-ton-koronoio-se-epoxiki-gripi-pos-ta-katafere

