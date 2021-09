Η Ευρώπη αποχαιρετά τον μεγάλο Ντούσαν Ίβκοβιτς (pics)

Το μπάσκετ από σήμερα θρηνεί την απώλεια του θρυλικού Ντούσαν Ίβκοβιτς που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει θλίψη σε όλες τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.

Μετά τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, σύσσωμη η αφρόκρεμα της Euroleague έσπευσε να στείλει το δικό της «αντίο» σε έναν από τους πιο μεγάλους «δασκάλους» του αθλήματος. Εντός κι εκτός γηπέδων!

Ζαλγκίρις: «Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έφυγε από τη ζωή. Αναπαύσου εν ειρήνη θρύλε».

Dusan Ivkovic passed away. Rest in peace, LEGEND! 🙏

Μπάγερν Μονάχου: «Ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές – RIP».

One of the most successful coaches – RIP 🙏

