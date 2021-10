Η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει την ανακαίνιση του Καμπ Νου

Η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει την ανακαίνιση της έδρας της.

Το γήπεδο «Καμπ Νου» των 99 χιλιάδων θέσεων είναι το γήπεδο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στην Ευρώπη κι ένα από τα μεγαλύτερα στον πλανήτη. Δια στόματος του προέδρου της, η Μπάρτσα πολύ σύντομα θα χρειαστεί να αποχωριστεί για ένα διάστημα τη φυσική της έδρα.

Ο Ζοάν Λαπόρτα μίλησε στο καταλανικό ραδιόφωνο Rac1 και είπε πως ο σχεδιασμός έχει γίνει. Ωστόσο, εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν η Μπαρτσελόνα με τόσα χρέη να κάνει κι ανακαίνιση… Η απάντηση είναι πως θα υπάρξει χρηματοδότηση από την Goldman Sachs. Πρόκειται για επενδυτική τράπεζα που θα δανείσει στον σύλλογο με ταμειακά διαθέσιμα 1,74 δισεκατομμύρια δολάρια. Συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό στη χρηματοδότηση του νέου γηπέδου της Τότεναμ. Το σχέδιο χρηματοδότησης πρέπει φυσικά να κερδίσει την ψήφο των μελών του συλλόγου.

Οι διαδικασίες και οι εργασίες θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2022 και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, την επόμενη σεζόν ο σύλλογος θα παίζει μακριά από τη φυσική του έδρα. Ο Λαπόρτα πρόσθεσε ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν τρία έως τέσσερα χρόνια. Αλλά ότι η ομάδα θα χρειαστεί να βρει άλλο σπίτι για μέγιστο διάστημα 12 μηνών. Επικρατέστερο γήπεδο για να φιλοξενεί τους εντός έδρας αγώνες της Μπάρτσα είναι το «Γιόχαν Κρόιφ».

