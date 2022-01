Η Ρία Τσίγα, social media and digital marketing specialist μιλάει για όλα

Οι Αξιοσημείωτοι, The ReMARKables Συνεντεύξεις… Vol.185…

Η νεαρά κυρία Ρία Τσίγα μιλά στον Μαρκόπουλο Χ. Θωμά και το OffTheRecordNews…

Mε καταγωγή και οικογενειακά ερείσματα από Άρτα και Κρήτη (Άγιο Νικόλαο). Με σπουδές και ενασχόληση πάνω στο μάρκετινγκ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την φωτογραφία και με μια ρεαλιστική ματιά για το παρόν και το μέλλον… Μια κυρία αμερικανικών και γιατί όχι οσκαρικών προδιαγραφών σίγουρα. Με φοβερό μυαλό και άψογη γοητεία. Social media και digital marketing specialist and more, much more… πολυάσχολη και πολυτάλαντη, η φίλη Ρία! Για να δούμε τι μας είπε… Από τις πρώτες μας συνεντεύξεις για το 22!

Είσαι ένας εργατικός άνθρωπος μια γυναίκα μαχήτρια -και εξαιρετικά γοητευτική- που ”πιάνει την πέτρα και την στύβει”. Αρπάζεις την μέρα, από τα μαλλιά. Είσαι παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Ποιο είναι το προσωπικό σου μότο Ρία μου; Η φράση που σε παρακινεί, αν θες, που σε εμπνέει. Κάτι φωτεινό, όμορφο, αισιόδοξο επίσης για την νέα χρονιά που ξεκίνησε. Ότι σκέφτεσαι… ανοιχτά!

Νομίζω πως όλοι μας έχουμε εξαντληθεί ψυχολογικά, οικονομικά και σε άλλους τομείς της καθημερινότητάς μας. Μη λησμονούμε ότι ο covidήρθε μετά την δεκαετή κρίση που βιώσαμε, οπότε μας βρήκε ήδη επιβαρυμένους και ταλαιπωρημένους. Νομίζω ότι το πιο μελανό σημείο αυτής της περιόδου είναι οι άνθρωποι που χάνουμε καθημερινά. Ακούμε και διαβάζουμε νούμερα νεκρών αλλά για ορισμένους ανθρώπους δεν είναι στατιστική. Είναι ο πατέρας, η γιαγιά, ο δικός τους άνθρωπος που φεύγει από κοντά τους. Μπορεί η καραντίνα, τα μέτρα και όσα περνάμε να είναι πάρα πολύ δύσκολα αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με την ανθρώπινη ζωή και την υγεία. Η επιστήμη μας προσφέρει τα όπλα και είναι στο χέρι μας να τα χρησιμοποιήσουμε για να κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο.

Αν είχες απέναντι σου έναν πολιτικό, Δήμαρχο, Βουλευτή, Υπουργό κλπ,

είτε δεξιό, είτε αριστερό, είτε κεντρώο, γυναίκα, είτε άνδρα… τι θα της/του έλεγες;

Θα ζητούσα μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και κατανόηση των προβλημάτων του κόσμου. Καλό θα είναι οι άνθρωποι που –ανεξαρτήτως πόστου- είναι αιρετοί να βγαίνουν από το μικρόκοσμό τους και να ακούν περισσότερο τον απλό κόσμο. Φυσικά δεν μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι, αλλά σε γενικότερο πλαίσιο αυτό είναι που θα περίμενα από όλους όσους έχουν ψηφιστεί για να υπηρετήσουν την κοινωνία

Θεωρείς ότι η θέση της Γυναίκας του σήμερα είναι

σε καλύτερο και ανοδικό σημείο από την Γυναίκα πριν 10-20 χρόνια;

Σαφώς και βρισκόμαστε σε καλύτερο επίπεδο όσον αφορά τη θέση της γυναίκας σε σύγκριση με ότι γίνονταν 10 20 χρόνια πριν. Εντούτοις συνεχίζουμε να ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία με λιγότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Αν κοιτάξει κάποιος τις στατιστικές θα διαπιστώσει ότι το ποσοστό γυναικών που βρίσκεται σε διοικητική θέση ευθύνης είναι πολύ χαμηλότερο από προηγμένα κράτη της βόρειας –ως επί το πλείστον- Ευρώπης. Ο στόχος λοιπόν είναι τα βήματα που κάνουμε προς σε αυτή την κατεύθυνση να γίνουν πιο γρήγορα και να μετουσιώνονται σε πράξεις και όχι εύκολα τσιτάτα

”Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει” είναι το μότο που με παρακινεί, μου δίνει δύναμη, ελπίδα και έμπνευση για δημιουργία προσωπική ολοκλήρωση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο για τη νέα χρονιά να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, να ξεπεράσει τις δυσκολίες με πίστη και αποφασιστικότητα και κυρίως να είναι υγιής με όλους τους ανθρώπους που αγαπά κοντά του.