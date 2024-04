Η Σοφία Μπεκατώρου απαντά στη Μ. Κεφάλα: Η Γραμμή SOS 15900 και η προστασία της γυναίκας

Η Σοφία Μπεκατώρου, υποψήφια ευρωβουλευτής στις προκριματικές του ΣΥΡΙΖΑ, ασκεί εκ νέου κριτική για τα προγράμματα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας και ζητά διακομματική συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα θα ανταποκριθεί στις συστάσεις της Grevio.

«Η δική μου συνέντευξη και η δική σας παρέμβαση πρέπει να στοχεύουν στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις γιατί δεν μας καλείτε σε μια διυπουργική-διακομματική συζήτηση, ώστε να εξετάσουμε, τους τρόπους με τους οποίους θα ανταποκριθούμε στις συστάσεις της Grevio (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) για την υλοποίηση των οποίων οφείλουμε ως χώρα να ανταποκριθούμε» αναφέρει, σε ανακοίνωση της απαντώντας στα σημεία της τοποθέτησης της Μαρίας Κεφάλα, Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την οποία δημοσίευσε, μεταξύ άλλων και το rp.gr.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της κυρίας Σοφίας Μπεκατώρου:

«Όποια ΜΚΟ έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα υποστήριξης των γυναικών στο ‘πεδίο’ και όχι στο ‘γραφείο’ γνωρίζει τα προβλήματα που συναντούν οι γυναίκες σε κάθε βήμα, όταν αναζητούν υποστήριξη και προστασία.

Αυτός ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκε πιλοτικά το πρόγραμμα της διατομεακής ανταπόκρισης αρχών και φορέων στην ενδοοικογενειακή βία κατά γυναικών και παιδιών. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου σας, που έχει στην ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή όλης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, παρότι ήταν μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, επέλεξε να απουσιάζει από τις ουσιώδεις παρεμβάσεις.

Σε συνέχεια του άρθρου που δημοσιεύθηκε στο Πρώτο Θέμα στις 05.04.2024, 19:06 με την τοποθέτησή σας αναφορικά με τις δηλώσεις μου στην εκπομπή Κόντρα24 στις 04.04.2024 θέτω ορισμένες ερωτήσεις/ επισημάνσεις:

Αναφέρατε: «Η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι η Γραμμή κατά την οποία οποιαδήποτε στιγμή μέρα ή νύχτα η γυναίκα που θα χρειαστεί βοήθεια μπορεί να βρει διέξοδο επικοινωνίας. Ήδη από την έναρξη λειτουργίας της, έχουν απευθυνθεί στο 15900, 52.710 γυναίκες.

Είναι η Γραμμή, όπου κοινωνικοί επιστήμονες (κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι κλπ), εξειδικευμένο προσωπικό είναι έτοιμοι και έτοιμες να προσφέρουν άμεση βοήθεια στις γυναίκες (στις γυναίκες που κινδυνεύουν ή σε μάρτυρες περιστατικών βίας)»

Απαντώ: «Η γραμμή SOS 15900 δεν επιλύει το πρόβλημα είναι το μέσον για την πρώτη παροχή πληροφορίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά και η αποτελεσματικότητά της. Δεν αναφέρατε σε πόσες από αυτές τις αναφορές προχώρησε η γραμμή ΣΟΣ 15 900 σε καταγγελίες στην αστυνομία και σε πόσες συνοδείες».

Αναφέρατε: «Μόλις η γυναίκα καλέσει, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και ξεκινά η διαδικασία υποστήριξής της».

Απαντώ: «Δεν αναφέρατε ότι όταν ένα πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον μιας γυναίκας ή μια ΜΚΟ ενημερώνει την Γραμμή ΣΟΣ 15900 για περιστατικό που γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο, όταν η ίδια αδυνατεί ή δεν έχει μονάδες να καλέσει, ο εκπρόσωπος της γραμμής αρνείται να επικοινωνήσει με αυτούς, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρέπει άμεσα να δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα».

Αναφέρατε: «Πρωτίστως, η γυναίκα στηρίζεται ψυχολογικά και ενθαρρύνεται να μην κλείσει τη γραμμή και να αισθανθεί εμπιστοσύνη και ασφάλεια, ώστε ο εξειδικευμένος επιστήμονας να την υποστηρίξει ψυχολογικά και να την κατευθύνει με οδηγίες»

Απαντώ: «Δεν αναφέρατε πόσα άτομα δουλεύουν σε κάθε βάρδια της γραμμής που είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που αναφέρατε»

Αναφέρατε: «Η γυναίκα δεν υποχρεούται να δώσει το ονοματεπώνυμο της ή περαιτέρω στοιχεία καθώς πολλές φορές είναι σε ένταση, απειλή και ζητά βοήθεια»

Απαντώ: «Δεν αναφέρατε αν η Γραμμή ΣΟΣ 15 900 έχει δυνατότητα τεκμηρίωσης στο Δικαστήριο, δηλαδή να δώσει αναλυτικά τις κλήσεις που έκανε η γυναίκα για δικαστική χρήση, όπως δίνει το 100»

Αναφέρατε: «Επομένως, προχωρά άμεσα το επιστημονικό προσωπικό σε οδηγίες: Κατευθύνει την γυναίκα στην ΕΛ.ΑΣ. για να κάνει καταγγελία ή μήνυση»

Απαντώ: «Επομένως κατά τα λεγόμενά σας η Γραμμή ΣΟΣ 15900 λειτουργεί για παροχή πληροφοριών. Αυτό που απαιτείται είναι ο ενεργητικός ρόλος υποστήριξης της γυναίκας, δηλαδή οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο εκπρόσωπος της γραμμής όταν μια γυναίκα πάει στο τμήμα και την διώχνουν. Δεν αναφέρατε σε πόσα περιστατικά έχετε παρέμβει ώστε να διορθωθεί κάποια ακατάλληλη αστυνομική διαχείριση; Πόσες γυναίκες έχει συνοδεύσει σύμβουλος της Γραμμής ΣΟΣ 15900 και όχι διερμηνέας σε αστυνομικό τμήμα;»

Αναφέρατε: «…,να πατήσει το Panic Button αν το έχει ήδη, ή να κατευθυνθεί στην αστυνομία και να το ζητήσει».

Απαντώ: «Το γνωρίζετε βέβαια ότι η αστυνομία δεν δίνει πια panic button αν δεν έχει κάνει πρώτα η γυναίκα καταγγελία. Θα έπρεπε να την καθοδηγεί η Γραμμή υποστήριξης να απευθυνθεί σε συμβουλευτικό κέντρο του δικτύου σας που να χορηγεί το panic button, χωρις την προυπόθεση να έχει κάνει καταγγελία»

Αναφέρατε: «Ενημερώνεται για τα συμβουλευτικά κέντρα, ώστε να απευθυνθεί και να λάβει δωρεάν ψυχολογική στήριξη, δωρεάν νομικές συμβουλές και δωρεάν εργασιακή συμβουλευτική»

Απαντώ: « Όλα τα παραπάνω που αναφέρετε η γυναίκα μπορεί να τα ζητήσει την πρώτη εργάσιμη. Δεν αναφέρατε ποιος είναι ο χρόνος αναμονής που έχουν οι γυναίκες για να οριστεί το ραντεβού με ψυχολόγο;

Παραθέτω τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει μια γυναίκα για να λάβει τις υπηρεσίες που αναφέρατε:

1) Μετά το πρώτο τηλέφωνο στη γραμμή ΣΟΣ 15 900, την πρώτη εργάσιμη μέρα ομιλεί στο τηλέφωνο με μια σύμβουλο υποδοχής, η οποία θα πάρει τις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό και τα αιτήματα της γυναίκας.

2) Μετά θα κλειστεί ένα ραντεβού με κοινωνική λειτουργό για να πάρει το ιστορικό της. Δεν αναφέρατε πόσος χρόνος απαιτείται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές για να οριστεί αυτό το ραντεβού.

3) Μετά θα κλειστούν τα ραντεβού με ειδικότητες ανάλογα με τα αιτήματα της γυναίκας. Δεν αναφέρατε πόσος χρόνος απαιτείται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές για να οριστεί αυτό το ραντεβού.

Δεν αναφέρατε πώς καλύπτεται η ανάγκη της γυναίκας και σε πόσο χρόνο από ένα συμβουλευτικό κέντρο, που δεν έχει όλες τις ειδικότητες και πόσα έτη χρειάζονται για να πληρωθεί η κενή αυτή θέση; Επίσης δεν αναφέρατε πόσες κενές θέσεις έχετε στα συμβουλευτικά κέντρα και σε ποιες ειδικότητες; πόσοι μήνες χρειάζονται για να εγκριθεί το αίτημα της γυναίκας για δωρεάν Δικηγόρο (νομική εκπροσώπηση, όχι συμβουλευτική) και αν παρέχεται σε όλη την Ελλάδα. Θα αναλάβει η/ο δικηγόρος όλες τις ποινικές και τις αστικές υποθέσεις και όσες θα κινήσει εναντίον της ο καταγγελλόμενος; Με ποιους δικηγορικούς συλλόγους έχετε μνημόνιο συνεργασίας, τί διάρκεια έχει και ποιός είναι ο προϋπολογισμός του μνημονίου συνεργασίας;

Αναφέρατε: «Ενημερώνεται ταυτόχρονα ότι μπορεί να μπει σε ξενώνα μαζί με τα παιδιά της και να έχει προστασία, ασφάλεια αλλά και δωρεάν ψυχολογική στήριξη, νομικές συμβουλές και εργασιακή συμβουλευτική».

Απαντώ: « Το ξέρετε βέβαια πώς και αυτό το αίτημα πρέπει να το υποβάλει στο συμβουλευτικό κέντρο, την πρώτη εργάσιμη!!! Δεν αναφέρατε εάν την ενημερώνετε ταυτόχρονα ότι η διάρκεια φιλοξενίας είναι 3 έως 6 μήνες και πως δεν υπάρχει τίποτα μετά. Τί ιατρικές εξετάσεις απαιτούνται για την ίδια και τα παιδιά της για να είναι επιλέξιμη, ώστε να μπει στον ξενώνα;

Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής της;

Τί βήματα πρέπει να κάνει μια γυναίκα που καλεί την Παρασκευή το απόγευμα και ζητάει επειγόντως φιλοξενία για εκείνη και τον γιο της 14 ετών; Τι κάνετε όταν η γυναίκα δεν μπορεί να βγει η ίδια και τα παιδιά της για να κάνει ιατρικές εξετάσεις, αν δηλαδή της απαγορεύει δράστης να βγει έξω από το σπίτι ή να βγάλει τα παιδιά χωρίς επίβλεψη;

Τί κάνετε όταν το αποτέλεσμα κάποιας εξέτασης δεν είναι «καθαρό» και άρα η μητέρα ή το παιδί δεν μπορούν να εισαχθούν σε ξενώνα; Τι κάνετε για να διασφαλίσετε πως η μητέρα με το παιδί που φεύγει από το σπίτι χωρίς τη συναίνεση του πατέρα δεν θα κινδυνεύσει να κατηγορηθεί για Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, όπως προβλέπει ο Ν.4800/2021, περί συνεπιμέλειας; Τι κάνουν οι δομές σας για να απομακρυνθεί ο δράστης από το σπίτι και όχι η μητέρα και τα παιδιά;

Αναφέρατε: «Ο ‘ενδιάμεσος χρόνος’ που μεσολαβεί για την μεταφορά της στον ξενώνα, καθώς απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις κλπ, καλύπτεται με προσωρινή διαμονή σε ξενοδοχείο, μέσω του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων».

Απαντώ: «Επομένως, αν αύριο ζητήσουν επείγουσα φιλοξενία 50 γυναίκες με τα παιδιά τους, πείτε μας ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσουν;

Γνωρίζετε πού διαμένουν όσες έφυγαν από τον ξενώνα, επειδή έληξε ο χρόνος φιλοξενίας τους ή επειδή θεώρησαν τις συνθήκες διαβίωσης ακατάλληλες για τις ίδιες και τα παιδιά τους; Τί δυνατότητες μακροπρόθεσμης φιλοξενίας παρέχετε ώστε να μην αναγκαστούν από φόβο ή οικονομική αδυναμία να γυρίσουν οι γυναίκες στον κακοποιητή τους;»

Αναφέρατε: «Στη διάρκεια του 2023, 5.796 γυναίκες κάλεσαν για να καταγγείλουν περιστατικά βίας. Το 65% αφορούσε καταγγελία νυν ή πρώην συζύγου ή συντρόφου ενώ 1.609 γυναίκες κάλεσαν ζητώντας ενημέρωση και συμβουλές»

Απαντώ: « Μπορείτε να κοινοποιήσετε άμεσα; Και όχι το Νοέμβριο. Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της γραμμής ΣΟΣ 15900 των συμβουλευτικών κέντρων και των ξενώνων φιλοξενίας;

Εκτός από τον αριθμό των αιτημάτων μπορείτε να κοινοποιήσετε τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν πόσες από τις ανάγκες των γυναικών που απευθύνθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα και τους ξενώνες καλύφθηκαν για το 2023 και αναδρομικά από το 2011; Ώστε από τα στατιστικα στοιχεία να οδηγηθούμε σε πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες»

Αναφέρατε: «Το α’ τρίμηνο του 2024, 1359 γυναίκες κάλεσαν στο 15900 για να καταγγείλουν περιστατικά βίας, με το 61% να αφορά σε νυν ή πρώην σύζυγο ή σύντροφο, ενώ 406 γυναίκες κάλεσαν για ενημέρωση και συμβουλές».

Απαντώ: «Αναφέρεστε σε νούμερα κλήσεων στη γραμμή SOS και όχι στις διαδικασίες και στο αποτέλεσμα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και την αποτελεσματικότητά τους. Επειδή η δική μου συνέντευξη και η δική σας παρέμβαση πρέπει να στοχεύουν στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις γιατί δεν μας καλείτε σε μια διυπουργική-διακομματική συζήτηση, ώστε να εξετάσουμε, τους τρόπους με τους οποίους θα ανταποκριθούμε στις συστάσεις της Grevio (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)για την υλοποίηση των οποίων οφείλουμε ως χώρα να ανταποκριθούμε.

