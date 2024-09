Ήχησαν σειρήνες στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ – Πύραυλος από την Υεμένη χτύπησε κατοικημένη περιοχή (video)

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο στο κεντρικό Ισραήλ, πύραυλος εδάφους-εδάφους εντοπίστηκε να εισέρχεται στο κεντρικό Ισραήλ από τα ανατολικά και κατέπεσε σε ανοικτό χώρο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», σύμφωνα με τον στρατό.

BREAKING | A ballistic missile coming from the east made impact between Jerusalem and Tel Aviv.

The Israeli military claims that the missile was fired from Yemen.

Air defenses failed to intercept the missile. pic.twitter.com/nLsp9RaQRv

— The Cradle (@TheCradleMedia) September 15, 2024