Ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα: Χιλιάδες τόνοι λάβας ρέουν στο νησί Λα Πάλμα

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα προκάλεσε νέες εκρήξεις και ποτάμια λάβας, τα οποία ρέουν στο νησί.

Οι εκρήξεις ήταν ορατές στον σκοτεινό ουρανό, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα, όπου το αεροδρόμιο έκλεισε, καθώς η εκρηκτική δραστηριότητα εντάθηκε και εισήλθε στην πιο έντονη φάση της έως τώρα.

Από την περασμένη Κυριακή, που ξεκίνησε η έκρηξη του ηφαιστείου στο μικρό νησί του Ατλαντικού, το Κούμπρε Βιέχα έχει εκτοξεύσει χιλιάδες τόνους λάβας, έχει καταστρέψει εκατοντάδες σπίτια και έχει αναγκάσει σχεδόν 6000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι αρχές ανέφεραν σήμερα ότι οι 160 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τρεις πόλεις χθες δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις οικίες τους για να πάρουν τα υπάρχοντά τους, λόγω της «εξέλιξης της ηφαιστειακής δραστηριότητας».

WATCH: New volcanic activity with shock wave and explosion in Spanish Canary Islands of La Palma pic.twitter.com/U0gKGAMBE8

